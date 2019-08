Una familia de jabalíes, de chiringuito playero en San Juan

Hasta los jabalíes disfrutan de la playa en la comarca avilesina. Una familia de suidos disfrutó de la puesta de sol del domingo en el chiringuito y la playa de San Juan (Castrillón) para sorpresa de bañistas y paseantes. Aunque parecía que trataban de pasar desapercibidos como unos bañistas más, la presencia de los "salvajes domingueros" causó gran revuelo entre los allí presentes. "Ya han venido más veces, pero nunca a plena luz del día", explica el hostelero Pedro Muñiz, al frente del Club de Mar del arenal castrillonense, que filmó con su teléfono móvil la peculiar escena.

Según relata el hostelero, en la zona del chiringuito hay unas plantas que gustan mucho a los jabalíes. "Se comen la raíz. Muchas veces habíamos visto que estaba la zona fozada por los suidos, pero nunca los habíamos pillado como el domingo", explica sobre la aparición de los animales, dos ejemplares adultos y tres crías. Tras unos minutos merodeando por el entorno del Club de Mar sin asustarse por la cercanía de humanos, Muñiz afirma que estos parientes salvajes del cerdo se adentraron en la playa de San Juan. "No sé dónde irían. Seguramente que a disfrutar de la playa como todos", comenta entre risas el empresario, al que sus peculiares clientes no dejaron propina. "Eso sí, no ocasionaron ningún daño en el establecimiento", apunta con humor.

Ésta no es la primera vez que se avistan suidos en la zona. Sin ir más lejos, en los últimos días varios vecinos fotografiaron, grabaron y compartieron en redes sociales a varios de estos animales en Salinas. Y es que según parece, Castrillón es también uno de los destinos vacacionales preferidos por los jabalíes.