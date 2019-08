El nuevo convenio de Azsa, que se firma hoy, prevé 119 contrataciones

Los trabajadores de Asturiana de Zinc (Azsa) podrán mantener el mismo régimen de descansos durante todo el año y ya no tendrán que reducir sus días libres en verano a causa de la merma de efectivos en la plantilla que provocan los periodos vacacionales en la temporada estival. Para ello, la firma propiedad de la multinacional Glencore, incorporará a 119 nuevos trabajadores de manera indefinida. Así lo establece el nuevo convenio colectivo, negociado por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Asturiana de Zinc (Sitaz), que se firmará a lo largo de esta mañana. El acuerdo, con una vigencia de cuatro años, también incluye una subida salarial del 7,18% en este periodo y adelanta en ocho meses la edad para beneficiarse de los contratos relevo, que a partir de ahora será de 61 años. "Es uno de los mejores marcos laborales firmados por una electrointensiva en España", celebran desde Sitaz.

Con este convenio la plantilla de Azsa logra el conocido como "quinto turno"; esto es la posibilidad de descansar los mismos días al mes durante todo el año. Hasta ahora, los trabajadores venían descansando dos, tres y cinco días después de un turno de cinco jornadas en invierno; y dos, dos y tres días después de siete de tarea en periodo veraniego.

"Ahora el equipo de elaboración de cuadrantes elaborará diferentes opciones de turnos. El elegido será sometido a votación por los trabajadores", explican desde Sitaz sobre una medida que supone una reducción de jornada de cuatro días anuales para cada trabajador, "la mayor desde el año 2000".

Asimismo, se adelantará hasta los 61 años la edad mínima de los trabajadores para acogerse a un contrato relevo, que hasta ahora era de 61 años y 8 meses. La reducción de las jornadas de los beneficiarios será del 80%.

Además, el acuerdo también contempla una subida salarial de 1% este 2019, del 1,5% para 2020, del 2% en 2021 y del 2,5% en 2022; lo que supondrá un incremento del 7,18% en total.

"En resumen, a partir de ahora los empleados de Azsa van a trabajar menos, van a cobrar más, se van a consolidar contratos y van a prejubilarse antes", destacan desde Sitaz, fuerza mayoritaria en el comité sindical de la empresa, con 14 de 21 delegados. CC OO y USO, los otros dos sindicatos con representación, no aceptan este preacuerdo. "No entendemos que no apoyen un convenio único, que recoge reclamaciones históricas de los trabajadores", critican desde Sitaz.