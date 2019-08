Un viaje por la vida de Pedro Menéndez

La vida del marino Pedro Menéndez es una de las más admiradas por el público avilesino. Y ayer los vecinos de la villa no quisieron perderse el homenaje que se le rindió por medio del musical "Pedro Menéndez, la leyenda", en el parque de Ferrera, ayer. La tercera edición de "Las noches del Ferrera" abarrotó las inmediaciones del quiosco del parque de un público totalmente entregado a la figura del Adelantado. Un viaje a lo largo de su vida, desde su nacimiento hace ya 500 años, hasta su muerte, pasando por la multitud de proezas y anécdotas de todos sus viajes. Tal era la cantidad de público, que hubo quien no dudó en llevarse las sillas de casa para disfrutar de la actuación. "El año pasado nos quedamos sin ver el espectáculo porque había tanta gente que no veíamos nada. Este año hemos sido más precavidos y nos hemos traído los taburetes al parque", comentó Fernando Iglesias, un vecino de Avilés que no quiso perderse "la oportunidad de conocer más en profundidad la historia de mi ciudad".

Decenas de artistas, sobre un escenario improvisado en el quiosco donde podía distinguirse la recreación del barco de Pedro Menéndez, se encargaron de transportar a gente de todas las edades al mundo del siglo XVI. El espectáculo comenzó puntual con una danza, que levantó los primeros -de muchos- aplausos del público a lo largo de la noche. Román Álvarez comenzó, entonces, a contar la historia del marino avilesino, consiguiendo trasladar a los asistentes a un mundo remoto para ellos.

Los encargados de la parte cantada de la representación fueron el tenor Emilio Menéndez, la soprano Paula Lueje y el barítono Alberto Marcos. La música fue una recopilación de canciones populares, adecuadas mediante arreglos para los instrumentos con los que contaron. Estos fueron un cuarteto de cuerdas, un oboe, un piano, una batería y un contrabajo. "Lo que más me gusta de este tipo de interpretaciones es la parte musical", comentó Flora González, una de las muchas asistentes al espectáculo.

No solo hubo público avilesino. El musical de Pedro Menéndez consiguió reunir en el parque a gente que ni siquiera había oído hablar del marino avilesino. "Venía a pasear con mis perros y me encontré con la recreación. Me parece un espectáculo muy bonito, en mi tierra no hay nada parecido, así que me voy a quedar a disfrutarlo", explicó José María Quintero, natural de Tarifa, que está en la villa por trabajo.

Este musical nace tras el éxito de "Avilés 1900" y "Carretera de Avilés", las ediciones anteriores que, también, fueron todo un éxito. La obra fue disfrutada por los asistentes en lo que se ha convertido en una cita obligada dentro del programa de las fiestas de San Agustín: "Las noches del Ferrera".