CSI denuncia el "desprecio" de la Mancomunidad a su plantilla

La sección sindical CSI Alfoz de Gauzón censuró ayer que el día anterior a la elección de un nuevo presidente con plenos poderes de la mancomunidad turística de la comarca de Avilés, el que está en funciones haya convocado una mesa de negociación para cambiar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). "Viene a suponer un desprecio de la representación sindical que convoque quien no tiene la legitimidad al efecto", protestan desde la CSI. "Eso no es ni puede ser un trámite, no debiera de serlo, especialmente para el partido (PSOE) del señor Campa (presidente en funciones de la mancomunidad), que antaño hacía gala de cierta connivencia sindical", acusan los sindicalistas.