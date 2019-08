Detenido después de que su expareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento, se presentase en su casa

La Policía Local ha detenido esta madrugada a un hombre por, supuestamente, quebrantar una orden de alejamiento sobre su expareja. Los hechos tuvieron lugar a las 6.15 horas. Fue entonces cuando, según las primeras pesquisas policiales, la mujer se presentó en el domicilio de su expareja, donde éste se encontraba con su actual novia. Ambas se pusieron a discutir acaloradamente, llegando la riña hasta la calle. En plena disputa, una de ellas, la víctima de violencia de género a la que su ex no puede acercarse, dio el alto a una patrulla municipal que pasaba por la zona y les contó lo ocurrido. Los agentes detuvieron al varón y lo llevaron a dependencias de la Policía Nacional. Ahora será un juez quien decida si existe responsabilidad penal o no para el hombre por quebrantamiento de orden de alejamiento. Los tres implicados tienen nacionalidad española.