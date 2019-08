Los expertos proponen dar uso turístico al patrimonio no productivo de la industria

El catedrático de Ingeniería Química, Mario Díaz, lo repitió varias veces a lo largo de la jornada de ayer: "Asturias tiene que seguir siendo una región industrial". Este fue el "leit motiv" del seminario "Apuntes sobre historia y perspectiva de la industria química y de procesos asturiana", incluido dentro de los cursos de La Granda. Para seguir la línea industrial, el geógrafo Manuel Antonio Huerta propuso: "El ingente patrimonio histórico de la industria asturiana se debería compatibilizar, por ejemplo turísticamente, con los procesos de producción". "En cierta manera sería como una devolución a la sociedad de lo que la empresa se llevó", añadió el geógrafo.

Otros especialistas, como el profesor Herminio Sastre, destacaron la estrecha colaboración entre la Universidad de Oviedo y las empresas. En concreto, habló de más de la existencia de "una treintena de cátedras de empresas". El profesor Juan Velarde, el presidente de los cursos, echó en falta en el encuentro "perspectivas de futuro del sector químico". Este punto lo remarcó también Jesús Alberto Rodríguez, el director de la fábrica de Fertiberia, quien abundó: "Nos reunimos aquí para contar la historia, pero nos hemos quedado cortos en la perspectiva, en el problema de a dónde vamos", comentó. "Vale que hemos sido grandes, pero me gustaría saber cómo podría jugar Messi en cualquiera de los patatales que tenemos cerca de casa", ejemplificó.

Por la tarde fue Santiago Fernández, de Cogersa, quien tomó la palabra. "La empresa pública nació en un momento en que no había más que basureros: desde las Peñamelleras a Vegadeo. Había 70 vertederos que contaminaban aguas superficiales, pero lo menos importante era atender al medio ambiente", destacó. "Si me pongo a mirar todo lo que hemos hecho descubro que es mucho", añadió. En este sentido destacó que el futuro de la empresa pública es claro: la economía circular; es decir, devolver lo que ya se ha usado.

Sin embargo, esta posición de Fernández dista mucho de la situación presente. "Resulta que recogemos escombros en Serín. Tras el tratamiento que les hacemos tenemos polvo de escombro, un material que sirve para hacer carreteras. Pero nadie nos lo compra: a los ingenieros no les gusta. Lo que pasa es que no tenemos cultura del reciclaje. Pero tampoco piden compost, que podrían hacerlo casi a coste cero", recalcó. "Resulta que el aluminio reciclado, el papel y hasta el acero van fuera de Asturias", se lamentó.

Las perspectivas de crecimiento de Cogersa van por ese camino: el reciclado, los productos secundarios. La empresa pública ha licitado la construcción de una planta de de reciclado que sacará valor a casi trescientas mil toneladas de basura que "hasta ahora no podemos reutilizar", comentó Fernández. 130.000 vienen de combustibles líquidos, 25.000 de estabilizador y el resto, de basura que "en 2035 no podrá ser admisible". La idea es iniciar las obras de ese proyecto el próximo año y terminar en 2023. Fernández apuntó también que "aparte de armonizar los impuestos, es clave también armonizar también algunos elementos del reciclado: nosotros cuidamos mucho los residuos con cadmio y mercurio, algo que no siempre pasa. Pero nos dicen que somos caros", se lamentó el directivo de la empresa que ha conseguido reverdecer una conciencia ambiental que no existía en los ochenta, cuando empezó Cogersa.

La idea de Mario Díaz de mantener el carácter industrial de la región la hizo suya el consejero de Industria, Enrique Fernández: "Tomo el guante", dijo. Pero recordó que para que este guante sea efectivo es "vital tener un Gobierno" en España, reclamó. La agenda de futuro de la región está determinada por la necesidad de un estatuto de la industria electrointensiva, vital para Azsa, Arcelor y Alu Iberia.