El Ayuntamiento dice haber limpiado el 90% de la basura que denunció Mavea

Varias zonas del río Arlós y del arroyo Casal utilizadas como vertederos ilegales fueron denunciadas por el grupo de ornitología Mavea ante el ayuntamiento corverano y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Inmediatamente tras recibir esta queja, el gobierno local se puso manos e inició los tramites para comenzar la limpieza.

"El lunes recibimos la denuncia y el martes comenzamos las labores de limpieza. Buscamos, con las coordenadas que nos facilitaron, esos vertederos, y al final del día un 90% de lo denunciado ya estaba solucionado. Nos queda controlar el vertido al río, que quedará listo el jueves", expuso el concejal corverano Rafael Alonso, que también quiso destacar que Corvera es un concejo pionero en cuanto a la prevención de vertederos piratas.

El gobierno mostró su descontento con la asociación Mavea, ya que considera que la misma no les dio tiempo de maniobra antes de hacer pública su denuncia. "Lo más lógico sería consultarlo previamente con nosotros para evitar crear alarma social a través de los medios de comunicación. Entendemos que si no se toman medidas se acuda a ellos, pero no sin ofrecernos una actuación inmediata", expuso Alonso.