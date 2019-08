Detenido un hombre tras presentarse en su casa su ex, de la que tenía una orden de alejamiento

Agentes de la Policía Local detuvieron en la madrugada del miércoles a un avilesino de 45 años por, presuntamente, quebrantar una orden de alejamiento de su expareja. Según las investigaciones policiales, la expareja del detenido se presentó en el domicilio del hombre minutos antes de las seis de la madrugada. Picó al timbre y le abrió la puerta la actual novia de éste. Presuntamente, ambas mujeres comenzaron a discutir acaloradamente en la entrada del domicilio. Ambas salieron a la calle y allí continuaron la riña. En ese momento, la víctima de violencia de género a la que su ex no puede acercarse dio el alto a una patrulla municipal que circulaba por la zona. Tras calmar la disputa, los agentes descubrieron que sobre el hombre pesa una orden de alejamiento, por lo que, pese a que los primeros indicios apuntan a que no intervino en la gresca, fue detenido. Ahora será un juez quien determine si el avilesino quebrantó o no la orden de alejamiento.

Borracho en el burguer

La Policía Local tuvo tajo durante la madrugada del miércoles. Además del detenido por el supuesto quebrantamiento de la orden de alejamiento, los agentes también apresaron a un joven por conducir ebrio. El chaval, gozoniego de 20 años, fue sorprendido por los agentes cuando se encontraba con su vehículo en una hamburguesería de la avenida San Agustín a las 7.22 horas. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,85 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Ya en comisaría, el infractor se negó a repetir la prueba, por lo que además de un delito contra la seguridad vial se le imputa también uno de desobediencia a la autoridad.