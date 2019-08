El ajedrecista vetado explica su gesto: "Fue un saludo rockero"

Las apariencias engañan. El prometedor ajedrecista ovetense Jonás Prado Lobo, ganador del torneo de San Agustín, sostiene que un gesto suyo en la entrega de premios del campeonato avilesino ha generado una polémica que no es tal. El jugador hizo con su mano derecha lo que se conoce como "mano cornuta" (dedos índice y meñique extendidos y los demás replegados) en el momento de recoger el trofeo como ganador del torneo de manos de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. En un vídeo grabado lateralmente parece que Prado Lobo le hace los cuernos a la Regidora en su propia cara; pero en otro vídeo grabado frontalmente se ve claramente que el gesto, un clásico entre los amantes del rock, no es una ofensa, sino que va dedicado al público.

La organización del torneo, el Club Ajedrez Ensidesa, entiende que el comportamiento del jugador fue improcedente -no solo por la polémica "mano cornuta", sino porque unos instantes antes el campeón negó el saludo al presidente de la Federación Asturiana de Ajedrez, Mario Menéndez- y en consecuencia ha vetado su participación durante tres años en campeonatos que organice la entidad.

Jonás Prado Lobo se explicó ayer con claridad: "No hice los cuernos a nadie, y menos a la Alcaldesa, que estuvo súper amable conmigo. Lo que hice, fruto de la alegría que tenía por haber ganado, fue el típico saludo rockero dedicado a los amigos que tenía entre el público". La familia del jugador ha dado las explicaciones pertinentes a la Alcaldesa, si bien las mismas no hacían ni falta pues Mariví Monteserín ha hecho saber a este diario que no llegó a sentirse violentada ni ofendida en momento alguno; es más, no fue siquiera consciente del gesto del chaval.

El saludo rockero al que alude Prado Lobo -también llamado "maloik"- consiste en alzar una mano con los dedos índice y meñique extendidos. Su origen es una mezcla de tradiciones y supersticiones populares italianas, pero puede invitar a confusión en España y Latinoamérica, donde podría usarse también para insultar con el significado de "cornudo".

El ajedrecista, que ayer dio su versión de los hechos a este diario, admite que su negación de saludo al presidente de la Federación Asturiana de Ajedrez fue un gesto consciente, fruto de las desavenencias que mantiene con la directiva de la entidad por la forma en que se gestionó su exclusión de la última convocatoria de la selección asturiana. "Es verdad que eso -no dar la mano a Mario Menéndez en la entrega de trofeos- lo había planificado. Ahora en frío pienso que no tenía que haberlo hecho, sobraba", manifestó el joven campeón.

Por los nervios o por su decisión de negar el saludo a Mario Menéndez, Jonás Prado tampoco saludó a otras personas presentes en la tribuna de autoridades durante la entrega de premios, cuestión por la que ya presentó disculpas, siendo las mismas aceptadas.

Puestos a aclararlo todo, Prado Lobo explica que la grabación del vídeo donde se le ve recogiendo el trofeo de ganador del torneo de San Agustín tenía como finalidad subirlo a las redes sociales para compartir su éxito. Y respecto al comentario adjunto al vídeo ("Hoy he realizado una triple coronación: gano el torneo, me pillo a la Alcaldesa de Avilés y arreglo cuentas pendientes"), explica que "lo quité por inapropiado", además de aclarar que "con lo de 'pillar' a la Alcaldesa quise decir que fue un momento mágico por lo amable y cariñosa que fue conmigo".

El presidente del club al que pertenece Jonás Prado, José Antonio Rodríguez, arropa a su jugador, si bien censura -y así se lo ha dicho- el "feo gesto de no dar la mano al presidente de la Federación Asturiana". En cuanto al Club Ajedrez Ensidesa mantiene el veto a Prado Lobo en próximos torneos, aunque está dispuesto a revisarlo si el jugador disculpa su comportamiento.