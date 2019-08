Laviana lanza su candidatura a "Pueblo ejemplar": "En poco espacio, hay mucho"

La parroquia de Laviana presentó ayer en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, su candidatura a "Pueblo ejemplar" de Asturias 2019 bajo el lema "Un lugar singular y diferente". Para el galardón, que concede la Fundación Princesa de Asturias y actualmente ostenta el pueblo de Moal, se han presentado 26 candidaturas. El jurado se reunirá el lunes en Oviedo para fallar el premio, dotado de 25.000 euros y de la visita de los reyes de España.

El acto fue presentado en el Museo Marítimo de Asturias y apoyado por el alcalde de Gozón, Jorge Suárez. "Lo que más me llama la atención es el tejido asociativo que tienen en unos tiempos donde prima la individualidad", indicó el alcalde gozoniego. Por su parte, Agustín García, presidente de la Asociación "Enlaze", tuvo en todo momento posesión de la palabra para ilustrar a los presentes con una ponencia sobre la candidatura del pueblo. "Laviana no es más que otro sitio, pero es diferente porque en poco espacio hay mucho", aseguró García.

Durante el evento, al que asistieron numerosos representantes políticos de la zona y vecinos de Laviana, se pudo ver la memoria de 263 páginas que presentaron para formalizar su candidatura, así como un vídeo explicativo del pueblo de unos 30 minutos de duración aproximadamente. A lo largo de las extensas páginas de la memoria y del vídeo se pudieron ver fotos y recortes de periódico acompañados de textos explicativos de la historia, reformas y futuras mejoras que se harán en Laviana, que cuenta con cerca de 400 habitantes y una extensión aproximada de 4,5 kilómetros cuadrados.

Parte del protagonismo del evento se volcó en Ignacio García, un motero de Laviana que recorrió los 29 pueblos ejemplares de Asturias con el fin de dar a conocer y promover la candidatura. A todos ellos los obsequió con una bolsa que contenía una carta de presentación, un DVD, un tríptico y un paquete de marañuelas. El acto se cerró entregándole una estatua en forma de moto en el que se podía leer un grabado que ponía lo siguiente: "A Nacho García, un motero singular y diferente".

"No damos importancia a lo que tenemos hasta que viene alguien de fuera, lo mira y se queda asombrado", apuntó Agustín García. "Si no ganamos el premio este año habrá que seguir trabajando", añadió García. "Tenemos posibilidades, pero si no se da, lo intentaremos el próximo año y el próximo", finalizó el presidente de la Asociación "Enlaze".