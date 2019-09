"No quería acosarla", defiende el hombre condenado por llamar 518 veces a su ex

"No quería acosarla y no fui consciente de que podría estar ocasionando desasosiego a mi expareja". Con estas palabras se defendió el acusado de llamar 518 veces en mes y medio a su antigua novia, según su abogado. Defensa, acusación particular y Fiscalía acordaron una pena de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad, una orden de alejamiento de 300 metros y la imposibilidad de contactar con la víctima durante dos años y medio para el encausado, vecino de Soto del Barco, por un delito de acoso en el ámbito familiar. El letrado de la defensa también aseguró que el hombre había mostrado arrepentimiento por los hechos.

Todo comenzó a finales de 2018. Tras ocho años de relación sentimental, condenado y víctima cortaron a mediados de octubre. Días después, y tras no digerir bien la ruptura, el encausado comenzó a llamar compulsivamente a su ex. Entre el 1 de noviembre y el 17 de diciembre realizó al menos 518 llamadas telefónicas al móvil de la mujer, a pesar de la negativa de ella a establecer contacto.

Ante lo perturbador de los hechos y temiendo que la cosa pudiese ir a más, la víctima denunció el acoso el 17 de diciembre. El Juzgado de Instrucción número 5 de Avilés decretó, como medida cautelar, una orden de alejamiento de la víctima, su domicilio y centro de trabajo de 300 metros; así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, incluidas redes sociales.

La Fiscalía consideraba que estos hechos eran constitutivos de un delito de acoso en el ámbito familiar, por lo que solicitaba un año y medio de prisión para el acusado, así como ampliar las ya mentadas medidas cautelares a los próximos dos años y medio.

El abogado de la defensa, Juan Carlos Guerrero, aseguró tras el juicio que su cliente había manifestado que no quería acosar a su expareja ni tampoco ocasionarle ningún tipo de perjuicio. También que reconoció los hechos y que se mostró arrepentido por haberlos cometido. "Entendíamos que los hechos no presentaban gravedad y por eso se estipuló la pena mínima para estos casos", explicó el letrado a las puertas de los juzgados de Avilés.

Finalmente, la vista oral señalada para la mañana de ayer no se celebró por haber conformidad entre las partes. El acusado tendrá que hacer frente a 60 días de trabajo en beneficio de la comunidad y no podrá contactar ni acercarse a la víctima ni a ningún lugar frecuenta por ella a menos de 300 durante dos años y medio.