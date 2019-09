Los ecologistas rechazan matar jabalíes con flechas: "Hay que llevarlos al monte"

El Colectivo Ecologista de Avilés rechazó ayer de plano que el Ayuntamiento mate con arcos y flechas a los jabalíes que deambulan por Salinas, tal y como ha anunciado que hará el gobierno local tripartito (IU, PSOE y Podemos), y pidió que sean capturados y transportarlos a "un sitio más adecuado". La Asociación Cinegética Sierra Pulide Nalón también propuso capturar a los suidos. Por su parte, el PP mostró su apoyo a la medida municipal y Vox urgió una solución.

"Los jabalíes que andan por Salinas son crías, no hay adultos porque en ese caso estarían todos juntos. No tiene sentido que animales salvajes como los jabalíes estén por el centro de Salinas, pero otra cosa es matarlos. Son crías y habría que capturarlas y llevarlas al monte", manifestó Fructuoso Pontigo, del Colectivo Ecologista. "No se puede permitir que esos animales salvajes estén en zonas urbanas porque causan accidentes, son portadores de enfermedades y pueden atacar si ven comida, pero eliminarlos con flechas es peor que pegarles un tiro", añadió. "En Oviedo se utilizó ese método pero para animales adultos, no para crías y en una zona sin viviendas, no como Salinas", dijo.

"Lo más adecuado sería poner trampas y meterlos en jaulas para sacarlos de la zona urbana porque no se van a ir ya que nacieron en los alrededores y no conocer otra cosa", explicó Fernando González, de la Asociación Cinegética Sierra Pulide Nalón. "En verano los animales no tienen que comer y, por eso, van a zonas urbanas", añadió.

"Sabemos que la propuesta del gobierno local es una medida impopular, pero con la normativa vigente respecto a la fauna salvaje, cualquier solución tendrá que acarrear el sacrificio de los animales", señaló el portavoz municipal del PP, Eloy Alonso. "Otra opción es la instalación de trampas, pero ello conlleva una vigilancia de 24 horas para que no caigan otros animales y, en cualquier caso, acabarían en Cogersa", concluyó.

"Hay que actuar con rapidez y contundencia frente al problema y no esperar que ocurra una desgracia. El primer día que el gobierno local tuvo conocimiento del problema ya debería haber actuado para evitar el peligro. Hay que evitar ese peligro de las calles, parques y otros lugares", manifestó el portavoz de Vox, Alberto García Hevia.