Concentración de empleados por la crisis de los pinchos del aeropuerto

La crisis de los pinchos en la cantina de trabajadores del aeropuerto se ha trasladado a las puertas de un baño: "Allí nos han colocado una máquina de café malo y muy barato y también otra para comprar botes de refresco. Teníamos una cantina", se lamentó Jesús David Vega, del sindicato UGT. "Las concentraciones han tenido poco éxito de convocatoria", reconoció Vega. "No era una huelga, era sólo una concentración. Queremos seguir por esta línea: no puede ser que suframos una subida de los precios de la cantina tan desorbitada", señaló el sindicalista. "A nosotros, por lo menos, no nos han anulado la cantina; en La Coruña, sí. Ellos han convocado días de huelga", añadió.

En la zona abierta del aeropuerto se vio durante unos pocos minutos a los trabajadores "que pudieron acercarse". Coincidió con la llegada de varios aviones. "De momento, queremos hacer ver nuestro desacuerdo, no descabezar la vida diaria del aeropuerto", apuntó Vega.

Y es que en el aeropuerto de Asturias hay dos clases de trabajadores: por un lado están los de Aena -la gestora de la infraestructura- y, por otro, los de las auxiliares. Estos son tan diversos como que se encargan de la limpieza, la seguridad o de atender las líneas aéreas Iberia, Volotea y WCS. Estos últimos son los que sufren desde el pasado 21 de agosto el incremento "espectacular" de las tarifas de la cantina, el bar especial de los trabajadores, que están en un centro de producción alejado de casa y de cualquier núcleo habitado. Es decir, donde no vale decir que si este bar es caro, se elige otro. "De momento nos llevan al váter", destacó el sindicalista. "Por el momento nadie se ha tenido que quedar a comer en casa. El disgusto es grande", apuntó Vega. Y lo es porque está cercano "al desprecio". La plantilla de las auxiliares del aeropuerto, sin embargo, ayer decidió no responder.