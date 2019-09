"Gracias por elegirme corverano ejemplar", sentenció ayer Antonio Huerta, "Tono", con trastorno del espectro autista. Y es que Tono y su madre, Geli Menéndez, recibieron una de las distinciones que otorga el Ayuntamiento cada año para homenajear a los vecinos destacados por su carrera profesional, deportiva y social ya sea dentro o fuera de las fronteras del concejo. Madre e hijo son "ejemplares" por visibilizar y luchar por la integración de "personas con diferentes capacidades", como le gusta que se les llame a Geli Menéndez. Ayer, en el Día de Corvera, se celebró la gala en la que Tono y Geli, junto a la deportista de fitness y quiromasajista Charo Peña, el deportista de bosleigh adaptado Isra Blanco, el presidente de Sofetra y del club ciclista de Trasona, Bernardo Duarte; y el investigador de la leucemia infantil Pablo Menéndez recibieron el homenaje de sus convecinos y el título de "Corverano ejemplar".

Pablo Menéndez, director científico del Instituto Josep Carreras de Barcelona, especializado en la leucemia en los lactantes, desgranó lo que a su juicio se ha valorado al darles el premio a los seis: "La cultura del esfuerzo: los seis nos esforzamos por lo que queremos y nos importa, sin apenas contraprestación de ningún tipo, no para que nos reconozcan por la calle". Todos coincidieron, además, en otro aspecto que destacó Charo Peña: "Yo creo que no me lo merezco; es más, todos ellos se lo merecen más que yo".

El alcalde, Iván Fernández, los felicitó uno por uno en su discurso y les fue explicando por qué son merecedores del homenaje de sus vecinos, "Ejemplo viene del latín 'exemplun', que quiere decir prototipo, modelo, una propuesta única de la que se nutren las demás. Sois el espejo en el que nos tenemos que mirar los corveranos para ser también ejemplares. Muchas gracias por hacernos mejores", sentenció el Regidor.