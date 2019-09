Los bomberos rescatan el cuerpo de una mujer fallecida hace quince días

Los bomberos intervinieron ayer para abrir un domicilio de la calle La Amistad de Versalles en el que encontraron el cuerpo de una mujer fallecida. Según las primeras hipótesis, la mujer, que vivía sola, podría haber fallecido hace alrededor de quince días en su casa y las primeras pesquisas apuntan a que no se trata de una muerte violenta. El cadáver fue trasladado al instituto de medicina legal para realizar la autopsia.

Los servicios de emergencias fueron alertados ayer por la mañana de un fuerte olor que salía del domicilio, situado en la planta baja del número 12 de la calle Amistad, uno de los edificios que no tiene tránsito rodado. "Hace veinte días no me quiso abrir la puerta. Estuve llamándola por teléfono en días sucesivos y tampoco respondía", señaló su hija. La mujer fallecida tenía un problema de alcoholismo y en repetidas ocasiones su familia intentó hacerse cargo de ella, pero rechazaba toda ayuda.