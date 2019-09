San Adriano llama al sol y desencadena la fiesta

"La fiesta está muy bien, pero es que la procesión es lo que llama la atención. Es muy bonito ver actos así, cada vez quedan menos", afirmaron ayer Antonio Familiar, que lleva tres años cumpliendo con la cita con San Adriano, y su madre María del Pilar Martínez, que asistía ayer por primera vez. Fueron los primeros momentos de una fiesta que se alargó durante todo el día.

La capilla de San Adriano se llenó para la misa en honor a su santo y a la Virgen de Covadonga. No cabía un alma más y fuera, decenas de romeros esperaban la salida de las imágenes para seguirlas en un recorrido alrededor del alto. Entre ellos estaba Cristina Prieto, que subió andando hasta el templo desde su casa en Salinas. "Lo hacemos todos los años con la familia. Es cierto que con la caminata no solemos llegar a la misa, siempre 'hacemos cumbre' con el sonido de las gaitas y luego ya quedamos a comer", confiesa la mujer. Se refiere a las gaitas de la Banda de Castrillón, que protagoniza uno de los momentos más emocionantes de la jornada cuando en el momento de repartir la comunión durante la misa interpreta desde el prado el himno de Asturias mientras decenas de móviles graban para inmortalizar el momento. También encabezaron la comitiva que partió en procesión con el santo y la Virgen, para que nadie se quedara sin verlos pese a no entrar en la capilla.

Hay otra tradición que no puede faltar en San Adriano. Muchos de los presentes se pasaron las cadenas para guardar la salud un año más. "No sé si funciona, pero está bien hacerlo por si acaso", comentó la pequeña Paula García, que cumplió con el rito junto a su amiga Luján Marqués.

El tiempo, que a primera hora de la mañana dio un susto en forma de orbayu, hizo que los romeros se lo pensaran un poco más antes de subir al alto, pero según iba avanzando el día y el sol se impuso, el prao se fue llenando para disfrutar de la música del grupo "Limón" y de la "furgo party Campanera".