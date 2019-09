Aún quedan entradas para los espectáculos de "The Hole" en el Niemeyer

El Centro Niemeyer aún cuenta con entradas disponibles para asistir a "The Hole Zero", el nuevo espectáculo de la saga "The Hole" que se podrá ver desde el jueves al domingo en el auditorio del centro cultural y a diferentes horarios. El jueves, el espectáculo será a las 20.30 horas mientras que el viernes será a las 19.30 y las 22.30. El sábado repetirá el mismo horario y el domingo, habrá una sesión a las 18.00 horas.

La productora Letsgo pone en escena la precuela de la saga que descubre el origen de "El Agujero" y lo hará con el artista Manu Badenes como maestro de ceremonias.

El show une circo, cabaret, música y humor basándose en las fiestas disco de "Studio 54" y en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales: la Nochevieja.