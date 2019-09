Artime: "Suárez no explica por qué no presentó pericial en el juicio de Balbín"

"El alcalde, Jorge Suárez (PSOE), sigue sin explicar por qué el Ayuntamiento no presentó una pericial alternativa al precio que ponía la dueña de la finca de Balbín, en el último juicio celebrado sobre las expropiaciones", señaló ayer el portavoz del Partido Popular, Ramón Artime. El Regidor señaló que la estrategia de la defensa del Ayuntamiento fue por otros derroteros -intentar demostrar que solo había un testigo cuando el mínimo es de cinco, por tratarse de seis viviendas constituidas por un solo bloque-, pero el juez no atendió la alegación.

"El juez dice que no le queda otra que admitir el precio que propone la propietaria, porque el Ayuntamiento no presentó pericial alternativa. Eso es lo que crítico. Se piden informes externos continuamente y para esto no. O bien e metió la pata o se dejó de hacer las cosas queriendo. Es como si estuviera de acuerdo con lo que pedía la mujer", sentenció Artime. Además, quiso reprender al Alcalde: "No se trata de andar buscando culpables por el retrovisor. Si nosotros lo hubiésemos hecho en los doce años que gobernamos hubiésemos dicho que fue el gobierno del PSOE el que hace diecisiete puso un precio de 6 euros el metro cuadrado en las expropiaciones de Balbín y de ahí salieron unos procesos y otros. Hay que decirle que deje de culpar al PP de las cosas que hace mal el actual gobierno".