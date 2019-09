Ciudadanos pide instalar una máquina que pague por reciclar

El grupo local de Ciudadanos ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Corvera para que se estudie la posibilidad de colocar máquinas para el reciclaje de envases, de la modalidad de vending invertido. Este tipo de máquinas dan un incentivo a las personas que reciclan. "Una posibilidad puede ser que los vecinos reciban puntos que podrán a su vez ceder a distintas asociaciones, que recibirían una subvención extraordinaria, con lo que además de reciclar, se ayuda a otras causas", señala David Robles, responsable de la agrupación. "El reciclaje no es sólo responsabilidad de los ciudadanos, sino también sino también de las Administraciones, que tienen que planificar una estrategia para dotar de medios para realizarlo", añade Robles.

Cogersa, responsable

Desde el gobierno agradecen la propuesta, pero no se podrá llevar a cabo: "Compartimos esa preocupación por el medio ambiente y el reciclaje con Ciudadanos, pero el Ayuntamiento no tiene competencia en el reciclaje. El órgano competente es el consorcio de Cogersa, donde está presente Ciudadanos a través de la participación de la Junta General del Principado. La idea puede ser buena o no, habría que estudiarla, pero el lugar para proponerla no éste", señaló el alcalde, Iván Fernández.