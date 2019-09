"Ni es cómplice ni partícipe a título lucrativo", sostiene la defensa de Judit Pereiro

"Ni es cómplice ni partícipe a título lucrativo", ha señalado esta mañana en el juicio del "Caso Niemeyer" el defensor de Judit Pereiro, la exmujer del principal acusado (Natalio Grueso). "¿Qué hizo Judit para cooperar en esos hechos? No existen pruebas. Parece que sí ha estado colaborando (con la Fundación del Niemeyer) y que sus viajes tenían una función", ha apuntado el letrado defensor Luis Tuero.

Las acusaciones pública y particular piden dos años y medio de cárcel para Pereiro como cómplice de un delito continuado malversación. Tuero ha incidido en que "no es lo mismo participar en un delito con una acción que en sus efectos". "Que se me diga cual es el hecho que integra el delito que ha cometido mi mandante. ¿Cuál es su parte de la acción? ¿Qué hizo Judit Pereiro? Absolutamente nada. ¿Viajar es delito? (...) Si no ha tenido conocimiento de las alteraciones de las facturas, cómo va a haber participado en el delito?", ha planteado Tuero al tribunal.

El letrado defensor, que pide la absolución de su cliente, ha incidido en que Pereiro "fue una colabora desinteresada de la Fundación del Centro Niemeyer" y que era público que acompañaba a Natalio Grueso en sus viajes para contactar con personalidades. era "No hay elementos para condenar. Para ser cómplice hay que cumplir unos requisitos y no se cumple ninguno de ellos. Tiene que haber conocimiento previo del propósito criminal. ¿Eso lo da el matrimonio? Tiene que haber un dolo, una voluntad de contribuir para asegurar el fin", ha planteado el defensor.

Tuero ha puesto como ejemplo la situación de la Infanta Cristina en el conocido como "Caso Noos", que acabó siendo absuelta. "Sabía que el Instituto Noos tenía contactos con la administración pública, que percibía ingresos por patrocinios, que recibía subvenciones, pero eso no significa que haya intervenido en las negociaciones", ha planteado Grueso. Ha señalado que su cliente participó en viajes, pero no en su pago ni en la logística.