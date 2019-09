El dueño de La Menudera acepta seis meses de cárcel por maltrato animal

El dueño de la granja de La Menudera, en Cancienes, aceptó ayer una pena de seis meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación para tenencia de animales por un delito de maltrato animal con resultado de muerte de dos ejemplares. No hizo falta llegar al juicio rápido. Desde el primer momento de la instrucción, el hombre reconoció que no tiene medios para hacerse cargo de los animales y un informe psicológico de la Fiscalía recoge que no está en disposición de cuidarlos. Al tratarse de una pena menor a dos años de cárcel, el condenado, de 72 años, no tendrá que ingresar en prisión y, además, al ser una conciliación en la que reconoce los cargos, la pena se reducirá un tercio.

La asociación Anadel se personó en la causa como acusación después de haber descubierto las condiciones de insalubridad en la que se encontraban alrededor de un centenar de animales de la granja corverana, entre perros, vacas, cobayas y un gran número de aves de corral. Las dos partes llegaron ayer a un acuerdo antes de que se celebrara la sesión que estaba prevista en los Juzgados de Avilés.

El hombre reconoció el delito de maltrato animal con resultado de muerte -un toro se encontraba muerto cuando Anadel y el Seprona llegaron a la granja en agosto del año pasado y un cachorro de perro murió al día siguiente de ser rescatado de la finca- y explicó que no tiene medios para hacerse cargo de los animales. Después de ir sacando poco a poco a los perros y caballos -las vacas que había en el terreno fueron sacrificadas en un matadero- ahora solo quedan en la granja una perra y las aves de corral, que saldrán de allí en las próximas horas. Anadel se hará cargo del can, mientras que una vecina del hombre lo hará con las aves de corral. Además, el propietario de la granja ha aceptado correr con los gastos veterinarios de los animales rescatados de la finca durante este tiempo, algo más de 5.000 euros.

Desde Anadel, lamentan una vez más la "desidia" de la Administración a la hora de actuar en este tipo de casos, tanto en lo que se refiere a los animales como al propio acusado. Y es que al dueño de la granja se le instó también desde el Principado a que arreglara el establo en el que se encontraba las vacas ya que corría peligro de derrumbarse, una obra que, según él mismo explica ya tiene proyecto y se ejecutará en breve.

Las vacas, al matadero

La sentencia recoge que las vacas que poseía el acusado fueron vendidas en el mercado de Pola de Siero y trasladadas a los mataderos de Noreña y Lugo. "Se trataban de pruebas judiciales que tenían que haber sido preservadas, pero además tenemos dudas de las condiciones en las que estaban. Es un peligro contra la salud pública y se debe a que la Administración no requisó los animales a tiempo", señalan desde Anadel.