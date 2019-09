"El fin no justifica los medios", concluye el fiscal del "Caso Niemeyer"

El fiscal del "Caso Niemeyer", Alejandro Cabaleiro, ha reprochado a las defensas haber "intentado generar confusión en este proceso". "Estamos aquí por unos hechos muy concretos. La defensa de Natalio Grueso (el exdirector del Niemeyer y principal acusado) ha tratado de introducir que lo importante no es de lo que se le está acusando, sino la labor cultural que lo justifica todo. Aquí no estamos valorando si Avilés está o no en el mapa gracias a la labor de una persona, sino si una persona se extralimitó de sus funciones. El fin no justifica los medios", ha señalado Cabaleiro durante la exposición de su informe.

El Ministerio Público y la acusación particular, que ejerce Alejandro Riera en nombre de la Fundación del Niemeyer, piden 11 años de cárcel para Grueso al ver probado que cometió un delito de malversación en documento mercantil y societario, este último en relación con otro de insolvencia punible. Para el agente de viajes José María Vigil solicitan ocho años, dos años y medio para la exmujer de Grueso, Judit Pereiro, y dos años y tres meses para el exsecretario de la Fundación del Niemeyer, José Luis Rebollo. Las defensas sostienen que no hay comisión de delito alguno y piden la absolución.

La sala de vistas de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acoge hoy una nueva sesión del juicio del "Caso Niemeyer", con la lectura de los informes definitivos. Las sesiones comenzaron en marzo y está previsto que concluyan mañana.

El fiscal considera que la colaboración de Judit Pereiro con la Fundación del Niemeyer "no fue desinteradada" y que la ahora acusada sabía "lo que estaba ocurriendo", que estaba disfrutando de viajes que estaban siendo pagados por la entidad que dirigía su entonces marido. En cuanto a Rebollo, incide en que "trató de encubrir" las cuentas de la entidad, que no se correspondían con su imagen fiel, y "colaboró con la gestión de Natalio Grueso".

Cabaleiro concluye que en la Fundación del Niemeyer "se utilizó dinero público para fines privados" (malversación) y se falsearon sus cuentas ocultando la realidad económica de la entidad a los patronos. Ha extendido sus reproches a los políticos: "El Gobierno del Principado, cuando crea la Fundación, puso todas las bases posibles para que esto fuera realizable", con un diseño de "confusión absoluta". El fiscal ha sido tajante: "Las administraciones tienen que funcionar de una determinada manera, pero tratan de huir para favorecer los intereses de satisfacción política del gobernante del momento. Tenemos unos estatutos que no responden a la realidad, que dicen que (la del Niemeyer) es una fundación de carácter privado. Nunca fue una fundación privada".

El fiscal se ha referido a los patronos que declararon como testigos en el juicio. "Fue desolador el comportamiento que tuvieron los miembros del patronato y la propia presidenta, no les importaba nada más que vender en prensa que la Fundación Niemeyer traía a Woody Allen y a Brad Pitt. El patronato está para controlar la gestión y eso no se hizo nunca. Era difícil pero se puede hacer, si se quiere", ha sentenciado Alejandro Cabaleiro.

El Ministerio Público considera que durante la etapa inicial de la Fundación del Niemeyer "Natalio Grueso sabía que no se controlaba nada" y defiende que la posterior revocación de subvenciones "no fue una persecución política" sino que que se encontraron contradicciones que justificaron la revocación de subvenciones. "El Ministerio Fiscal nunca ha tratado de debatir acerca de si traer a una personalidad o hacer un viaje es correcto o no. Natalio Grueso puede irse a Tailandia o a Groenlandia, siempre que diga por y para qué (€) No estamos diciendo si traer a Woody Allen por lo que haya costado está bien o no, se trata de decir la verdad", ha señalado Cabaleiro.

Sobre el relato de Grueso, que ha expuesto a lo largo del juicio que despachaba directamente sobre los asuntos del Niemeyer con el expresidente Vicente Álvarez Areces, ha apuntado: "Echar la culpa a personas fallecidas es muy habitual en este país".