Quejas por los dueños que no recogen las cacas de los perros

Vecinos de Piedras Blancas y de Salinas se quejan de la falta de civismo de algunos dueños de perros que no recogen los excrementos que los animales depositan en la vía pública. "Hay zonas dueños de perros que no recogen las deposiciones de los canes y eso pasa en el centro de Piedras Blancas", afirma Ramón Menéndez. "Es difícil coger in fraganti a los propietarios de los canes que no limpian la vía pública de los excrementos, como exige la ordenanza municipal de Medio Ambiente. Lo más conveniente sería poner en marcha una campaña para identificar a los perros por el ADN de las cacas y así poder multar a los dueños", añade. Los incumplimientos de la ordenanza municipal de Medio Ambiente prevé sanciones que van de los 60 hasta los 600 euros por no recoger las deposiciones, la misma multa que se aplica a los perros sueltos, informa I. MONTES.