Cambia responde al PSOE que sus propuestas de inversión "se ajustan a la norma como las del gobierno"

"Las propuestas de Cambia Avilés (CA) se ajustan tanto a la norma como las del gobierno, pero Manuel Campa no ha tenido voluntad de negociar". Así responde el grupo municipal de la confluencia al rechazo del PSOE a buena parte de sus propuestas de inversiones a sufragar con el remanente de tesorería (2,76 millones de euros). El portavoz socialista Manuel Campa advirtió el jueves a Cambia que "las inversiones financieras sostenibles son aquellas que se recuperan con ahorros en los gastos de mantenimiento y conservación durante la vida útil de la inversión".

"Según Campa, algunas de nuestras propuestas no son financieramente sostenibles ni tienen encaje en la norma, pero en el fondo lo que hay es, o bien desconocimiento de la norma o una ausencia total de voluntad para negociar. Deberá explicar, por ejemplo, porqué las cubiertas de edificios propuestas por el gobierno son financieramente sostenibles y la cubierta de un parque infantil no", ha señalado la portavoz de CA, Tania González. Y ha añadido: "La ley no dice que la inversión deba recuperarse con ahorro sobre gastos corrientes, solo que permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local y en ese sentido su contribución a la reducción de gastos se valorará, pero no deben ser coincidentes".

De seguir el planteamiento de Manuel Campa, "estarían en riesgo muchas de las inversiones propuestas por el gobierno, como el gasto de novecientos mil euros en remodelar el Parque del Muelle", defienden desde Cambia.

La conflucencia argumenta que las tres propuestas que rechaza el PSOE son "acordes a la norma". En el caso de las cubiertas en los parques infantiles, "es evidente que se genera ahorro en el mantenimiento" y "la ley no dice que los ahorros anuales tengan que coincidir con la amortización de la inversión".

Sobre la construcción de un nuevo aula de infantil en la zona oeste de Avilés, Tania González sostiene que "el incremento de gasto que pudiera ocasionar se compensa suficientemente con la financiación adicional vía cuotas de las familias y transferencia del Principado". "Por otra parte, genera ahorro en el mantenimiento de las escuelas actuales que se someterían a una menor intensidad de uso. Campa parece no haberse enterado de que en 2018 se incorporó la creación de nuevos centros escolares de infantil como programa destino del superávit", ha añadido la portavoz de Cambia.

También a su modo de ver la construcción de una senda ciclo-peatonal cumple la norma. Su argumento: "Genera ahorro en el mantenimiento del camino que se usase para la senda y genera un posible ahorro en las aportaciones municipales al Consorcio de Transportes en la medida en que contribuye a la sustitución del transporte colectivo por el peatonal o la bicicleta".

"Nos extraña que Campa desestime nuestras propuestas con argumentos que ponen en riesgo muchas de las propuestas del propio gobierno, pero parece más una excusa para no negociar proyectos que parecen no ir en consonancia con sus líneas políticas y que a nosotros nos parecen clave para hacer Avilés una ciudad más cuidadora, acogedora, sostenible y saludable", sentencia Tania González.