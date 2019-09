Cultura da dos opciones para el Conservatorio: a concurso todas las plazas o solo la del director

La concejala de Cultura y presidenta de la Fundación Municipal de Cultura, Yolanda Alonso, trasladó ayer a los grupos municipales dos posibles opciones para tratar de dar solución a las problemas legales del Conservatorio, con la adjudicación del puesto de director a Carlos Galán cuestionada desde hace tiempo. Una de ellas es sacar a convocatoria todas las plazas de docentes del centro y la otra es singularizar la plaza de director, estableciendo para ello un concurso público abierto. "Los grupos tienen buena predisposición para dotar de estabilidad a la dirección del conservatorio y valoran un centro educativo que nos importa", señaló Alonso. Tras la presentación de las dos alternativas, la edil de Cultura avanzó que los partidos analizarán ambas propuestas con el fin de consensuar la hoja de ruta que vamos a tomar. "Cualquiera de las opciones tiene un calendario, tenemos que informar a los delegados de personal y trasladar este asunto a la mesa general con los representantes de los trabajadores, es una cuestión que ha de contar con el mayor consenso posible", remató.

Tania González, portavoz de Cambia Avilés, destacó tras la reunión que su grupo analizará las dos propuestas presentadas en la reunión con el fin de "buscar una solución estable para el Conservatorio". "La gestión cultural del centro es un orgullo para la ciudad", señaló González. Su homóloga del PP, Esther Llamazares, indicó que la toma de decisiones para solucionar la crisis del centro educativo municipal "se alargó en el tiempo" y reconoció que las opciones planteadas "no son fáciles". Sharon Calderón y Javier Vidal, ediles de Ciudadanos, manifestaron que "las propuestas de Cultura dejan ver que las decisiones tomadas hasta ahora no fueron las mejores". "Estamos contentos de que, por fin, se tenga en cuenta a la oposición y no se tomen decisiones de forma unilateral", añadieron. La portavoz de Vox, Arancha Martínez, indicó que el problema se "ha ido dilatando en el tiempo", denunció la opacidad municipal al "faltar sentencias en el expediente" y confió en consensuar una propuesta que "no genere un desbarajuste entre los trabajadores y encuentre vías legales" para el Conservatorio.