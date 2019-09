El letrado de la exmujer de Grueso compara su situación con la de la Infanta en el "caso Nóos"

Para el abogado de Judit Pereiro, exmujer de Natalio Grueso que está acusada por disfrutar supuestamente de viajes pagados por el Centro Niemeyer, la situación de su clienta es paralela a la de la Infanta Cristina en el conocido como "caso Nóos", del que quedó finalmente absuelta de un delito fiscal tras pasar por la pena de banquillo. "Sabía (la Infanta) que el Instituto Nóos tenía contactos con la administración pública, que percibía ingresos por patrocinios, que recibía subvenciones, pero eso no significa que haya intervenido en las negociaciones", señaló el letrado Luis Tuero. El abogado defensor, incidió en que Pereiro participó en viajes, pero no en su pago ni en la logística.

Las acusaciones pública y particular piden dos años y medio de cárcel para Pereiro como cómplice de un delito continuado de malversación. Tuero incidió en que "no es lo mismo participar en un delito con una acción que en sus efectos". "Que se me diga cuál es el hecho que integra el delito que ha cometido mi mandante. ¿Cuál es su parte de la acción? ¿Qué hizo Judit Pereiro? Absolutamente nada. ¿Viajar es delito? (...) Si no ha tenido conocimiento de las alteraciones de las facturas, cómo va a haber participado en el delito?", planteó Tuero al tribunal.

El fiscal Alejandro Cabaleiro considera en cambio que la colaboración de Judit Pereiro con la Fundación del Niemeyer "no fue desinteresada" y que la ahora acusada sabía "lo que estaba ocurriendo", que estaba disfrutando de viajes que estaban siendo pagados por la entidad que dirigía su entonces marido. "La documental es tediosa", incidió el fiscal.