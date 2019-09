Los nuevos ediles Santiago González y David Tamargo, "con ganas de empezar"

La Corporación municipal de Soto del Barco cuenta desde ayer con dos nuevos concejales, Santiago González, del partido en el gobierno (CISB), y David Tamargo, del PSOE. Ambos confesaron tener muchas ganas de "empezar a trabajar por el concejo" antes de que diera comienzo el Pleno extraordinario en el que tomaron posesión de sus cargos. "Mañana formaremos oficialmente las comisiones para empezar a reunirnos la semana que viene y que todo esté listo para el pleno del 26 de septiembre", señaló el alcalde, Jaime Menéndez Corrales, para explicar la urgencia de la sesión plenaria de ayer.

Santiago González conoce bien el funcionamiento de la corporación, de hecho, ha sido concejal de Deportes de Soto del Barco en los dos anteriores mandatos. "Esta vez no pude entrar en la convocatoria de inicio, pero tras dos meses fuera, puedo volver a trabajar por mis vecinos y vuelvo con ganas renovadas", sentenció el ya concejal. Está pendiente de qué delegaciones le hace el Alcalde. Asume el puesto que dejó Cándido Alonso, que dimitió por motivos laborales y que iba a asumir las competencias de Obras, Servicios, Infraestructuras y Medio Ambiente, aunque todo apunta que con la marcha de Alonso, que además era segundo teniente de alcalde, el gobierno reestructurará las áreas de responsabilidad entre sus seis concejales actuales. "Lo bueno es que tenemos un grupo de trabajo muy bueno, estoy muy contento de volver", señaló Santiago González, que prometió su cargo ante el Alcalde.

Para David Tamargo, que en su caso juró el cargo, la entrada en el salón del plenos es una novedad. "Es mi primera vez, pero también vengo con muchas ganas", afirmó tras escuchar a su nuevo compañero de corporación. "Es un reto que estoy encantado de asumir, dar voz a los vecinos es una responsabilidad", sentenció. En el caso del PSOE, la número dos de la lista, Clara Alicia López, no llegó a asumir el cargo de edil, por lo que se puede decir que Tamargo, siguiente de la lista, no sustituye a ésta en sus funciones. Vinculado al club de fútbol de la localidad, el objetivo que se impone a sí mismo para este mandato es convencer al gobierno de que "se lleve a cabo la renovación del campo de fútbol, algo que demandan los vecinos desde hace años". Eso sí, afirma que no es la única meta.

Una vez constituidas las comisiones, la corporación podrá ponerse a trabajar ya a toda máquina, "aunque el Ayuntamiento no se ha paralizado en ningún momento", como explicó el alcalde de Soto del Barco.