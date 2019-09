El rock local va sobre ruedas

El rock en Avilés va sobre ruedas. La ciudad acogerá el próximo sábado día 28 la segunda edición del festival Rock Van Fest y contará con ocho bandas que tocarán subidas a un camión en tres puntos clave como son el parque del Carbayedo, El Parche y la plaza Carlos Lobo. En cada una de las paradas tocarán tres grupos, salvo en Carlos Lobo que actuarán dos bandas y, más tarde, todos juntos participarán en una jam session con versiones de clásicos del rock.

La iniciativa está impulsada por la asociación cultural "Valliniello Sound City" con la colaboración de la concejalía de Cultura dirigida por Yolanda Alonso. "El objetivo del festival es dar visibilidad a los grupos de música de la ciudad", señaló la edil.

La edición del pasado año contó con cuatro bandas. Esa cifra se ha duplicado para el próximo 28 de septiembre a partir de las 17.00 horas. La distribución inicial de los conciertos serán en el parque del Carbayedo, donde actuarán "Veenfies", "Look Out" y "Mournival"; en la plaza de España tocarán "Los Buddy Holly's", "Leather Boys" y "Sydius" y en la plaza de Carlos Lobo, "Nicotine Bubblegum", "Manifiesto" y una posterior jam session. La finalización estimada del festival está prevista para las 22.00 horas.

La intención inicial es que cada banda, que ofrece músicas variadas desde el pop rock hasta el metal más hardcore, toque durante unos veinte minutos. Al igual que ocurrió el pasado año, el área de Cultura municipal aportará ayudas a dos bandas para sacar un nuevo disco o videoclip. Las bandas que disfrutarán de la subvención este año serán "Leather Boys" y "Mournival", que están en pleno proceso creativo y que avanzarán alguno de sus temas de su nuevo trabajos en el Rock Van Fest.

"Look Out" versiona clásicos del rock de los setenta y ochenta y y los intercalan con temas propios del mismo estilo. "Mournival" se mueve entre el hard rock y el glam metal. "Sydius" presenta sonidos propios del metal e incluso incorpora giros punk. "Veenfies", formado por mujeres, es un grupo alternativo que entremezcla estilos y no desea ser encasillado en ningún estilo concreto. "Los Buddy Holly's" es un grupo clásico de rock and roll y blues. "Leather Boys" tocan glam rock. "Nicotine Bubblegum" entremezcla los sonidos grunge con el metal y el rock y "Manifiesto" que también juega con diversos sonidos del universo del rock.

El festival Rock Van Fest está hermanado con un concierto organizado por North Skull Asturies en la sala Malecón, que empezará nada más finalizar la música en la plaza Carlos Lobo, última parada del festival municipal. Tocarán las bandas "KrazarK", "Humo", "La Morgue" y "Gatos de Chernobyl". La entrada de 8 euros anticipada y 10 en taquilla.

Para clausurar la jornada musical, otro local, el bar Route 66, en la avenida San Agustín organizará una fiesta en la que se sorteará merchandising de los grupos participantes en ambos festivales rockeros.