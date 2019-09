Archivada la causa contra Ramón Artime y Salvador Fernández (PP) por el Nautilus

La Audiencia Provincial ha desestimado en firme los recursos del Ayuntamiento y la Fiscalía al archivo de la denuncia presentada contra los exalcaldes del Partido Popular Ramón Artime y Salvador Fernández con respecto a los aparcamientos del edificio Nautilus. "El Alcalde lleva años acusándonos públicamente de prevaricación sin que hubiera una sentencia de por medio, ahora ya se ha demostrado nuestra honradez. Si tuviera ética dimitiría, porque en política no vale todo, y lanzar acusaciones sin fundamento, tiene que tener consecuencias", sentenció el ahora concejal del PP, Ramón Artime.

El auto de la Audiencia señala, entre otras cosas, que, durante el anterior mandato del PSOE, "no parece que se haya emprendido acción civil o administrativa alguna para impugnar las concesiones o revertir la propiedad que se dice usurpada" y, por ello, "el posible perjuicio al Ayuntamiento -la pérdida de 50 plazas de aparcamiento- no derivaría de las decisiones adoptadas". Según explica Artime, los jueces recriminan al Ayuntamiento que sólo acudieran a la vía penal y que no acudieran a la vía administrativa. "En lo único que pensaba el Alcalde es en llevarnos a la cárcel y no lo va a poder hacer porque no hemos cometido ningún delito", sentenció Artime.

En el convenio -que firmó el exalcalde del PSOE Emilio Salusiano Santos Fuertes- la mitad de las plazas del parque subterráneo irían a parar al Ayuntamiento. "En el proyecto se recogieron un número de plazas, pero finalmente resultaron menos al llevarlas a la realidad. Fue una planta para el promotor y una para el Ayuntamiento como estaba estipulado", afirmó el edil.

El alcalde, Jorge Suárez, por su parte, afirma que "por supuesto" acata la decisión judicial, pero que el Ayuntamiento -que asumirá las costas de este juicio- seguirá estudiando las vías para "recuperar las cincuenta plazas de aparcamiento que nadie sabe dónde están y por las que no se ha dado ninguna explicación".