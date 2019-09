"Campa no tiene voluntad de negociar", reprocha Cambia Avilés al PSOE

La negociación de las inversiones sostenibles con cargo al remanente de tesorería ha desencadenado el primer choque entre el gobierno (PSOE) y el principal partido de la oposición (Cambia Avilés). El portavoz de los socialistas, Manuel Campa, advirtió al grupo de la confluencia que tres de sus propuestas incumplen la normativa (tienen que recuperarse con ahorro en los gastos de mantenimiento y conservación durante su vida útil). "Nuestras propuestas se ajustan tanto a la norma como las del gobierno, pero Campa no ha tenido voluntad de negociar", respondió ayer la portavoz de la confluencia, Tania González.

La exeurodiputada pide a Campa "que explique porqué las cubiertas de edificios propuestas por el gobierno son financieramente sostenibles y la cubierta de un parque infantil no". "La ley no dice que la inversión deba recuperarse con ahorro sobre gastos corrientes, solo que permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública por parte de la corporación local. En ese sentido, su contribución a la reducción de gastos se valorará, pero no deben ser coincidentes", apuntó González. Desde Cambia, sostienen que según el planteamiento de los socialistas "estaría en riesgo el gasto de 900.000 euros para el parque del Muelle".

La confluencia argumenta que en el caso de las cubiertas en los parques infantiles, "es evidente que se genera ahorro en el mantenimiento" y sobre la construcción del aula de infantil en la zona oeste de Avilés, Tania González sostiene que "el incremento de gasto que pudiera ocasionar se compensa suficientemente con la financiación adicional vía cuotas de las familias y transferencia del Principado". También a su modo de ver la construcción de una senda ciclo-peatonal cumple la norma. Su argumento: "Genera ahorro en el mantenimiento del camino y genera un posible ahorro en las aportaciones municipales al Consorcio de Transportes porque contribuye a la sustitución del transporte colectivo por el peatonal o la bicicleta".