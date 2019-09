La florista Gracia Briones abre la fiesta en La Carriona: "El comercio da vida"

"Siempre tuve claro que no me iba a ir de La Carriona", reconoció ayer Gracia Briones, la fundadora de la floristería más conocida del barrio y, ayer, pregonera de las fiestas locales. "Abrí aquí negocio en 1980, hace 39 años. Y mi hijo, hace 25. En frente de mi tienda", subrayó la introductora de la celebraciones que echaron a andar con el décimo festival de rock de La Carriona, un encuentro musical resumen de su primera década de vida: "Fe de Ratas", "Sartenazo Cerebral", "La Tarrancha", "Spanta la Xente", "Skama la rede" y "Crudo".

Contó Briones que abrió la tienda "en un momento que no era bueno". Pese a ello, no tardó en conseguir el cariño de su entorno. "Debió de ser jueves cuando empecé. El sábado siguiente ya tenía el encargo de un ramo de una novia para una boda", añadió la pregonera. Explicó que nació en Córdoba, pero que lleva la tira vinculada al barrio. "Mi hija Mari Amor Fernández ahora dirige el gobierno. Le imprime un toque nuevo. Sin la confianza de todos los vecinos a los que doy las gracias, no hubiéramos podido llegar aquí", reconoció. "Sin ninguna duda, los comercios estamos para dar vida. Estamos dando un servicio", apostó la empresaria que recibió el encargo de abrir las fiestas de la comisión de fiestas "y con mucho orgullo".

La lectura del pregón contó con la presencia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y también de varias concejalas de la oposición (Carmen Pérez y Tania González).

Las fiestas están dedicadas hoy a los más pequeños. "Las Xanas" y "Sueños" serán las encargadas de poner música a la noche. La comisión de fiestas tiene previsto para todos los días de fiesta varias parrilladas.