La fiesta no entiende de edades en Moniello

En Gozón la diversión no entiende de edades. Algo menos de un millar de jubilados participaron ayer en el XIV Encuentro de Mayores del concejo, celebrado en Moniello. Los asistentes, charlaron, rieron y, los más animados, hasta bailaron. "Es un día perfecto para disfrutar de los amigos", destacaron.

A sus 94 años, Rosendo Gutiérrez era ayer el más veterano entre los veteranos comensales. Rodeado de vecinos y acompañado por su familia, este gozoniego de Bardasquera fue uno de los que no quiso faltar a la cita. "Vengo todos los años y repito siempre porque me lo paso muy bien", aseguró el gozoniego, que reconoció estar "muy contento" por reunir a los suyos y reencontrarse con algunos vecinos "a los que hacía tiempo que no veía". "Luego, con la música, igual hasta me bailo un pasodoble", afirmó entre risas, antes del inicio del multitudinario banquete organizado en el área recreativa de Moniello bajo una amplia carpa.

A su lado, sin perder coba y escuchando atentamente, su hija Eloína también reconoció disfrutar del encuentro. "Es un día para pasarlo muy bien. Hay que agradecer al Ayuntamiento que la sigan celebrando todos los años", afirmó, no sin antes apuntar: "Aunque aquí, más que la comida, lo importante es ver a los amigos".

Y no eran los únicos que festejaban los reencuentros. De hecho, la enorme carpa preparada para la ocasión era un auténtico jolgorio de risas, abrazos y parloteo. "Aunque el autobús llegó una hora tarde, ha merecido la pena. Lo estamos pasando en grande", aseguraron Rosa Alonso, Ángeles Ortiz, José Ramón García y Flor Menéndez, las dos primeras de Luanco y los segundos de San Juan. "Venimos siempre e invitamos a todo el mundo a que también lo haga. Encuentras a mucha gente conocida y también se hacen muchos amigos", coincidieron los cuatro.

También con ganas de fiesta "hasta que el cuerpo aguante", los luanquinos Manuel Ángel Artime y Loli Serrano esperaban entre risas el inicio del convite. "Hay que pasarlo bien y si encima está el día así de soleado, más todavía", aseguraron ambos, mientras repartían saludos con unos y con otros.

"Estamos muy contentos de organizar esta fiesta y de que los mayores se reúnan y disfruten. La idea es que tengan un día para ellos y para reencontrarse con amigos a los que no pueden ver tanto como seguro les gustaría", destacó el concejal de Festejos, Daniel Fernández, sobre la decimocuarta edición del encuentro, en la que los asistentes tuvieron a su disposición autobuses gratuitos.

Tras la copiosa y entretenida comida popular, estaba previsto que los mayores disfrutasen de la actuación del veterano monologuista asturiano Cholo Juvacho y, posteriormente, de baile a cargo de Dj Paco.