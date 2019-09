Ejemplares frente a la adversidad

Antonio Huerta ,"Tono", y Ángeles Menéndez, "Geli", no pueden estar más contentos de haber sido elegidos "Corveranos ejemplares", no solo por lo personal, sino porque para ellos es una oportunidad más de dar a conocer la realidad de muchas personas que se encuentran en su misma situación. Él tiene autismo y ella es una de esas madres que lucha por que su hijo tenga la mejor vida posible pese a las adversidades. Y lo hace cada día con una sonrisa. "No soy de lamentarme con todo el mundo, creo que a la gente le tienes que ofrecer una sonrisa porque cada uno tenemos lo nuestro, pero entrar en una espiral de negatividad no es bueno para nadie", sostiene la madre de Tono.

Hace apenas una semana que recibieron el galardón junto a otros cuatro "Corveranos ejemplares". "Gracias por elegirme", se dirigió al público Tono Huerta, de 42 años. Él confiesa que le encanta el teatro, la música y los rallies. Estos días ha estado disfrutando con su padre, Eduardo Huerta, del Rally Princesa de Asturias.

"Tono" trata de tener una vida lo más independiente posible. En Las Vegas lo conoce todo el mundo. "Le encanta alternar, si le dejamos no para en casa. En verano, cuando no tiene centro, ni actividades, desayuna fuera de casa, toma el pincho de media mañana y merienda por ahí. Durante el curso solo le dejamos los fines de semana, pero si por él fuera...", comenta una risueña Geli Menéndez.

Ella aprovechó el discurso de agradecimiento en el acto de entrega del galardón para hacer una petición por la que lleva luchando años, que los políticos se pongan en su piel. "Nos empieza a preocupar el futuro de Tono. Para las personas con autismo, sacarlos de su entorno es muy complicado y cuando no estemos nosotros -el progenitor y ella- lo llevarán a una residencia, donde acaban encerrándose más en sí mismos. Él habla con la gente, conoce Las Vegas, lo suyo es que se pueda quedar en su casa de toda la vida. Un piso tutelado en el que pueden vivir con él otras personas con autismo", explica la madre.

Para ella, dar a conocer este problema es una de las cosas más importantes que ha tenido el premio de "Corverano ejemplar". "¿Quién cuida al cuidador?", plantea esta madre corverana. Ella confiesa que tiene la ayuda inestimable de su marido, Eduardo Huerta. "Tono adora a su padre y su padre le adora a él", sentencia. Sin embargo, hay muchas mujeres que no tienen esa suerte de haber encontrado al hombre que dé el callo tanto como ellas. "Muchas de las mujeres con las que hablo han vivido como su pareja salía por patas diciendo que no podía con la situación. ¿Qué pasa, que nosotras tenemos que poder sí o sí y ellos no?", sostiene. Por eso, pide más ayudas, más medios, más apoyo para ayudarlas.

Y ahí le sale su vena feminista. "No entiendo cómo hoy en día se siguen viviendo algunas situaciones. Tono sabe que tiene que hacer tareas en casa. Siempre le recuerdo que él vive aquí tanto como nosotros", sentencia Geli Menéndez, que comenta que siempre consigue sacar algo de tiempo para ella. "Suelo ir al gimnasio mientras Tono está en el centro y cuando va con su padre, con mis amigas. Es algo que siempre digo a otras mujeres que están en mi situación. Si no buscas tiempo para ti, te vuelves loca", señala.

Eso sí, le encanta ir al teatro con su hijo. "Se siente muy a gusto en el grupo de teatro. Igual tiene dos o tres frases, pero está ahí delante, es uno más", explica Menéndez. Y es que Tono Huerta siempre ha buscado actividades que le conecten con el mundo. Hizo natación durante años, estudia percusión en la escuela de Música de Corvera y es un gran aficionado a los ralis, como su padre. "Te puede decir los pilotos favoritos para cualquier competición", explica la madre.

Por eso, son ejemplares, porque afrontan los problemas con una sonrisa, aunque a Tono Huerta le cueste un poco más sonreír. Son unos corveranos que no se dejan vencer por las adversidades.