"El gobierno está desbordado con los jabalíes", protesta el PP

El Partido Popular (PP) de Castrillón ha pedido al gobierno local (el tripartito formado por Izquierda Unida, Partido Socialista y Podemos) que tome una decisión inmediata para retirar de Salinas los cinco jabatos que desde hace semanas deambulan por la localidad. "El jabalí es el animal que más accidentes de tráfico ocasiona por ello pedimos al tripartito que salga de la situación de noqueo en la que se encuentra y que encare y ponga solución al problema", señaló el portavoz de los populares castrillonenses, Eloy Alonso.

El líder popular criticó al gobierno local y aseguró que "los problemas del medio natural desbordan al ejecutivo local". Alonso manifestó que además de no solucionar el problema de los jabalíes, "cada vez hay más plumeros de la Pampa en el concejo y nidos de avispa asiática que aparecen en varias zonas del municipio y no se retiran".

"El sentir de los vecinos de Salinas es que los jabalíes no pueden estar tan tranquilos por las calles, pero el problema no es solo en esa localidad. Los conductores llevamos años topándonos con esos animales en la carretera de La Plata o en La Vegona. También en las carreteras de Pillarno y Santiago del Monte y nadie toma medidas", manifestó el castrillonense Jesús Vázquez que ya avistó jabalíes en varias carreteras del concejo. "Es difícil que los que solemos circular por el municipio no nos encontráramos en algún momento con jabalíes y es un peligro para todos", añadió.

El último accidente tuvo lugar el pasado 3 de septiembre en la parroquia de Naveces. Una moto en la que circulaban un padre y su hijo se topó en mitad de la calzada con tres jabalíes. Como consecuencia del accidente de tráfico murieron los dos jabatos y el animal adulto escapó.