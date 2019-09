"Las redes no dan miedo; lo que lo da es no hacer nada, aceptar el control"

El coronel del Ejército del Aire Ángel Gómez de Ágreda es analista del Ministerio de Defensa y es también el autor del ensayo "Mundo Orwell. Manual de supervivencia para un mundo hiperconectado" (Ariel, 2019), que se presentó anoche en un hotel avilesino en una actividad organizada por la asociación La Serrana.

- Los malos ya no matan, ¿no?

-Los malos lo que hacen ya es cambiar la forma en la que vemos el mundo. No hace falta que veamos la sangre, con que nos la enseñen... La guerra no se hace tanto en el campo de batalla, allí siguen luchando países menos desarrollados. Los países desarrollados practican la guerra dentro de cada uno de nosotros.

- ¿La más cruenta es la de China contra los Estados Unidos?

-Es una de las más cruentas. Se hace dentro de un entorno que se llama "zona gris": "No te hago suficientemente daño como para que me ataques militarmente, pero voy minando tu capacidad de resistir a base de sanciones económicas, de ataques informáticos, de pequeñas mentiras que afectan a tu reputación porque la reputación es fundamental ahora mismo en el mundo. Estamos jugando a lo que los chinos llaman "muerte por los mil cortes": ninguno te mata de manera individual, aunque sí la suma de todos ellos.

- ¿Cuándo empezaron las guerras cibernéticas?

-Empezaron en los años ochenta los primeros supuestos ataques en el cíberespacio. Lo que pasa es que cuando se toma conciencia de la importancia que pueden llegar a adquirir fue en el año 2007: Estonia se había separado de la Unión Soviética y decide retirar una estatua del soldado soviético desconocido que les había liberado de los nazis. Recibieron un ataque de denegación de servicio desde Rusia, no se sabe si desde el Gobierno ruso, pero sí desde Rusia. Dos millones de ordenadores en todo el mundo, muchos de ellos esclavizados (infectados que no sabían que estaban atacando), colapsaron todas las redes informáticas de Estonia: bancos, transportes, energía... con lo cual Estonia se quedó absolutamente aislada, totalmente paralizada, durante dos semanas. No funcionaba nada: ni cajeros, ni estaciones de tren... Ahí nos dimos cuenta de que esto tenía un potencial tremendo.

- En "La Jungla 4.0" se fantasea con el gran caos.

-Es totalmente factible. Esa película y también capítulos de "Black Mirror": son situaciones cotidianas.

- El que da miedo es aquel capítulo en el que la chica con poca puntuación no puede comprar un billete.

-Eso ya está pasando. Ese episodio ya se está viviendo en China, pero a nivel estatal. Existe ya el crédito social chino, que no tardará en llegar al resto del mundo: el Estado te da una puntuación en función de tu comportamiento bancario, en las redes sociales, con las notas del colegio. En función de eso tienes una nota y en función de esa nota eres un ciudadano de primera, de segunda... Un alfa, un beta... como Huxley.

- Da miedo, ¿no?

-Lo que da miedo es no hacer nada, aceptar el control desmedido.