"El chófer del Alsa siniestrado en la 'Y' no debía conducir", dice la acusación

Enfrentadas por matices. Así fueron ayer las versiones del abogado defensor del chófer del autocar que chocó contra un pilar de la "Y" a la salida de Avilés en el que fallecieron cinco pasajeros y otros quince resultaron heridos, Víctor Tartiere, y uno de los letrados de la acusación particular tras la declaración en los juzgados avilesinos de uno de los neurólogos que trató a Omar L. M. en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Mientras la defensa sostuvo tras el paso por sede judicial que en la declaración el facultativo dijo que su paciente no ocultó en ningún momento su dolencia, otro de los letrados que estuvo presente en la testificación afirmó que lo que afirmó el doctor era que él mismo no había escondido a Omar L. M. la patología. "Además, también dijo que nunca había dado el alta al chófer por curación de la epilepsia", agregó.

Según la versión de Tartiere, el neurólogo que ayer declaró en el Juzgado de Instrucción número 3 de Avilés, uno de los que trató a Omar L. M. tras diagnosticársele la epilepsia, el chófer no les ocultó en ningún momento que padeciese la patología neurológica. "Ha sido una declaración sin mayor relevancia para la instrucción", destacó el letrado.

El pasado mes de julio, un médico reconocedor de la empresa Cualtis afirmó en los juzgados avilesinos que el chófer no había revelado su dolencia neurológica en el reconocimiento médico. Aunque puedan parecer contradictorios, estos testimonios no tiene por qué serlos, al ser uno de los doctores del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) y otro de una empresa privada.

Asimismo, Tartiere ha solicitado que su representado vuelva a declarar ante el juez. Es ahora el titular de la instrucción quién debe decidir si acepta un nuevo testimonio del chófer o no. Omar L. M. declaró el pasado 25 de abril y aseguró que "no se dio cuenta de lo que pasó, no puede precisar cómo fue el accidente, ni puede dar ningún detalle del mismo".

Por su parte, uno de los abogados que ejerce la acusación particular y que no quiere revelar su identidad ni la de su representado, afirmó que la declaración del neurólogo no fue tal. "Lo que explicó fue que él mismo, el propio doctor, no ocultó al chófer que padecía epilepsia", explicó sobre la respuesta del facultativo a pregunta del propio Tartiere.

Además, el mismo letrado afirmó que en su declaración, el médico negó haberle dado el alta por la curación de la epilepsia y que un conductor profesional diagnosticado con epilepsia no puede conducir en cuatro o cinco años; un periodo que es mayor si además el paciente tiene prescrita medicación. También que el médico dijo que no era suya la responsabilidad de dar o no el alta laboral a Omar L. M.

La próxima declaración por el caso será el mes que viene.