Díaz Rañón continúa grave en el HUCA aunque evoluciona de "manera favorable"

El exconcejal de Avilés y miembro de la ejecutiva regional de IU José Fernando Díaz Rañón continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras resultar herido de gravedad el martes por una caída en bicicleta en el entorno de La Granda y golpearse en la cabeza. Según ha podido saber este periódico, "dentro de la gravedad, su evolución está siendo de manera favorable".

El accidente tuvo lugar cuando el grupo de amigos del Club cicloturista "Roxín" volvía de Candás a Avilés y en la zona de La Martona, tras una bajada pronunciada y una curva, Díaz Rañón se topó con un bache que le tiró al suelo provocándole graves heridas en la cabeza, pese a ir con casco, y la rotura de varias costillas. "Nadie lo vio caer, cuando yo llegué donde cayó ya había recuperado la consciencia y al subirlo a la camilla e introducirlo en la ambulancia gritaba de dolor. Lo llevamos mal. Se recupera, pero es un problema gordo, no es lo mismo que romper una pierna", señala José Luis Díaz, uno de los amigos y compañeros de Rañón del club cicloturista, una agrupación con décadas de historia y cuyos miembros son, en su mayoría, jubilados aficionados a la bicicleta.

Este grupo, formado por unas 25 personas, hace escapadas a menudo. "Recorremos normalmente unos sesenta o setenta kilómetros, a veces más", indica José María Martínez, otro miembro del grupo cicloturista, que destaca además que, el pasado domingo, la ruta fue hasta Covadonga y Rañón tocó la gaita en la basílica. "Ayer -por anteayer- no pude ir porque estaba ensayando en el órgano de Sabugo. Cuando ocurrió todo ya volvían para casa. Me llamaron y me acerqué hasta allí para recoger la bicicleta de Rañón", apunta Martínez, que relata además que la ruta de ida y vuelta a Candás es una de las habituales que realiza el club cicloturista "El Roxín". "La hicimos millones de veces", apostilla.

Ahora, las amistades del exconcejal y también vicepresidente del Stadium confían en que José Fernando Díaz Rañón se reponga lo antes posible. "Tenemos el miedo en el cuerpo, estamos conmocionados. Rañón es muy querido y se deja querer", concluye Martínez.