La retirada de los contenedores de la playa tras la temporada turística enfada a IU

"El turista es importante, no decimos lo contrario, lo es también el vecino local, que aún sigue disfrutando de la época estival en septiembre", sentenció ayer Isaac Frade, concejal de Izquierda Unida. Y es que la coalición ha recibido varias quejas de los vecinos de Luanco, después de que el Ayuntamiento no colocara desde este martes los contenedores en la playa, además de retirar las rampas de acceso a las duchas. "No entienden que siendo aún verano y utilizándose el arenal todavía por bastante gente sobre todo vecinos locales, desde el Consistorio tengan tanta prisa en quitarlo", explicó Frade.

Desde la agrupación dan la razón a los vecinos y no entienden esas ganas de retirar el servicio: "Es material municipal, y no se va gastar por tenerlo unos días o semanas más". Además, Frade cree que puede ser un impulso más para alargar las visitas a Luanco. "Ya que son escasos los complementos facilitados a la playa, que no sean tan rácanos con los que sí están disponibles", añadió el concejal. Estas quejas se las trasladarán al gobierno local para que atiendan a la petición "que llega de los vecinos".