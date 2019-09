Alcohólicos Anónimos presta ya atención a 250 personas de la comarca

"Mi vida era ingobernable cuando bebía alcohol y ahora me gusta decir que hay solución y que el alcoholismo es una enfermedad agradecida, esto es que está en nuestra mano detener su avance", manifestó Jose (nombre ficticio), una de las personas que está detrás de la delegación avilesina de Alcohólicos Anónimos, una entidad con siete grupos entre Avilés, Castrillón y Pravia que ya presta atención a 250 personas que desean pasar muchas veinticuatro horas sin probar el alcohol. Mañana el grupo celebrará su 52.º aniversario.

El acto se desarrollará a partir de las 18.30 horas en la Casa municipal de Cultura. Habrá alcohólicos que aportarán su testimonio en primera persona: "Queremos transmitir un mensaje de esperanza a ese alcohólico que todavía está sufriendo", precisó otra integrante de Alcohólicos Anónimos que hace ya tiempo que probó la última gota de alcohol. Este colectivo atiende mayoritariamente a hombres, aunque cada día más mujeres se acercan al colectivo en busca de la sobriedad. No todos los que acuden a la primera reunión cumplen con el programa completo, que consta de "doce tradiciones". En la sesión formativa de mañana participarán también representantes municipales y profesionales sanitarios.

Alcohólicos Anónimos es una entidad que se autofinancia y que cuenta con 600 grupos en España, siete en la comarca (incluido uno en Pravia), y alrededor de 12.000 miembros. "En Avilés, los primeros momentos no fueron fáciles y las primeras reuniones fueron en una lancha atracada en Conde de Guadalhorce. Luego nos cedieron una chabola a la altura del puente Azud y, posteriormente, se formó el grupo Ensidesa. Ahora tenemos siete grupos y un teléfono que atiende las 24 horas del día a todo aquel que crea que tiene un problema con el alcohol", explicaron. El número de ayuda es el 649.235.531.

"Nosotros no actuamos por promoción sino por atracción: la gente que un día me vio borrachuzo y hoy me ve bien entiende el trabajo de Alcohólicos Anónimos", explicó uno de los integrantes de la entidad. Los de Alcohólicos Anónimos estuvieron ayer respaldados por la concejala de Promoción Social, Nuria Delmiro. El acto organizado para mañana es abierto a cualquier persona interesada.