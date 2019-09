Imputan a tres diputados de Podemos por desobediencia en una protesta de Alcoa

Una jueza de instrucción de Madrid ha imputado a los diputados de Podemos Yolanda Díaz (de la corriente Galicia en Común); Antón Gómez-Reino (de En Marea) y Rafael Mayoral y a la exdiputada Ángela Rodríguez (En Marea) por "atentado contra la autoridad" durante la manifestación del 28 de marzo contra el cierre de las antiguas fábricas de Alcoa en Avilés y La Coruña (hoy Alu Iberia). La protesta concluyó delante del Congreso, en la carrera de San Jerónimo, en Madrid. El presidente del comité de la planta gallega, Juan Carlos López Corbacho, también está imputado y, asimismo, Víctor Ledo, el responsable de Industria de Comisiones Obreras (CC OO) en Galicia.

Los tres diputados y la exdiputada en el momento de la manifestación estaban aforados (es el Congreso quien, a instancias del Poder Judicial, levanta el aforamiento para que sea Tribunal Supremo quien les investiga). "No se quiere que se defiendan los derechos de la gente. Esto es una persecución política, nosotros tenemos claro que esto es un episodio más de las cloacas del Estado contra Podemos", aseguró Rafael Mayoral a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA. "Somos una fuerza con posibilidad de estar en el Gobierno, defendemos al poder social y eso hace que exijamos que respeten las normas", recalcó el diputado.

Mayoral calificó la investigación como "absolutamente irregular". Para el diputado, "el atestado es un despropósito" y es que, dice el representante de Podemos, "en todo momento los policías se refieren" a los cuatro imputados como diputados. "Hacen el atestado y no hacen una pregunta que es evidente que tienen que hacer: si seguimos manteniendo la condición de diputados o no. Porque si lo somos, el atestado no va a un juzgado de instrucción, va al Supremo. Eso lo sabe cualquier hijo de vecino. La finalidad es perseguir a la gente que defendemos a la gente trabajadora", explicó Mayoral que, aparte de diputado, es portavoz de Podemos en la comisión de Interior en el Congreso de los Diputados. "El Ministro Marlaska tiene que acudir al Congreso, a la Diputación Permanente, que sigue abierta aunque la legislatura concluya la semana que viene", destacó el parlamentario madrileño.

Para Mayoral, "los policías se han montado una película que no se corresponde con la realidad", señaló el diputado Rafael Mayoral, muy vinculado a Asturias y Avilés: fue quien acompañó a las víctimas del mercurio en Asturiana de Zinc (Azsa) a su encuentro con directivos de Glencore en Suiza. "Nosotros lo que hicimos fue poner calma que es lo que creíamos que teníamos que hacer en ese momento", añadió.

Comisiones Obreras ha convocado dos concentraciones en Galicia contra estas imputaciones, que afectan también a varios trabajadores de la organización y trabajadores de las fábricas que Alcoa vendió a Parter este verano. Corbacho declinó ayer hacer declaraciones. El lunes participará en una rueda de prensa en Madrid, informa Alba SUÁREZ.