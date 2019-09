Cocina transpirenaica en Avilés

Con sidra. Así dio la bienvenida la cofradía Gastrónomos del Yumay, de Villalegre, a los cofrades de quince agrupaciones llegadas de diferentes puntos de España y Francia, que están haciendo una ruta por Asturias. "Siempre es un placer venir aquí", sentenció el presidente de la Federación de Cofradías Gastronómicas (Fecoga), Juan Manuel Garmendia, que encabezó la mesa en el restaurante avilesino. Degustó junto al resto de cofrades de un arroz con "pelones", centollos pequeños del Cantábrico, con un aperitivo de ibéricos y fritos más un postre. "A mí me encanta el arroz", señaló con su marcado acento francés Maruchi Lapitz Mendia, viuda del fundador de Fecoga, que llega desde San Juan de Luz.

Ella está entre los cofrades franceses que han llegado a Asturias de la mano de este encuentro que organiza la Federación. "Me han gustado muchas cosas. A falta de probar el arroz, me encantó el plato del Desarme. Me comí dos raciones y luego lo pasé muy mal", sentenció Lapitz Mendia con humor. Hoy todos tomarán rumbo a sus casas haciendo parada en Cabrales.

Disfrutaron de Avilés "y sus cuestas", como dijo la propia Lapitz, pero el casco histórico fue lo que más les sorprendió. El presidente de Fecoga visitó la ciudad por tercera vez. "Me siento muy a gusto aquí, la comida es rica y la gente maravillosa", señaló.

Participan las cofradías de la alubia de Tolosa, "Puxera" de Balmaseda, del queso idiazabal de Ordizia, "Vasca de gastronomía" de San Sebastián, del "Oriciu" de Gijón, "Amigos de les Fabes" de Villaviciosa, la Real Cofradía "Platos de Oro", la del quesu "Gamonéu", la del "Desarme", la del centollo de O Grove, el "Lar Gallego" y "Amigos del País", además de la del Yumay entre las españolas y "Paloma de sare", "Medulien del Medoc", del "Percebe de Biarritz", de la "Pimienta de Espelette", "Toro de Cibourne", llegadas desde Francia.