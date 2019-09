La Policía investiga varios robos en trasteros y en una vivienda

La Policía investiga varios robos en trasteros y una vivienda en el centro de Avilés. Los hechos han tenido lugar en los últimos días, pero hasta el momento, según aseguran fuentes policiales, no hay detenidos. Para tratar de frenar este repunte de asaltos, los agentes recomiendan extremar las precauciones, sobre todo si se abandona el hogar durante varios días. "No es recomendable publicar en redes sociales que nos vamos de vacaciones ni dejar la vivienda sin actividad. En esos casos, lo mejor, es pedir a un familiar o allegado que suba y baje persianas y que vacíen el buzón", explican desde la jefatura regional de la Policía Nacional, donde también recomiendan que se utilicen los trasteros y se vigile que no haya marcas en puertas o paredes.