El deporte toma el asfalto

"A mi me gusta nadar", afirmó ayer el pequeño Gabriel Rieco, de solo cuatro años, mientras observaba las diferentes exhibiciones de modalidades deportivas que llenaron las calles de Avilés, en el día del deporte urbano, que cumplió su cuarta edición. "Le encanta. De todas formas le están llamando la atención algunas de las exhibiciones. Es muy pequeño y no descarto que cambie de idea", comentó su madre, María Madrid. Y es que ese es uno de los objetivos de esta jornada, que pequeños y mayores vean todas las opciones que tienen para llevar una vida más sana a través del deporte.

Cientos de avilesinos siguieron las exhibiciones de diferentes deportes, hasta 24, que realizaron los clubes de la ciudad. Sin embargo no tuvieron que desplazarse a ninguna instalación deportiva. Las plazas de España, el Carbayedo y Domingo Álvarez Acebal, las calles La Cámara y San Francisco, el parque de Las Meanas y la pista de la Exposición fueron los campos, tatamis, pistas y canchas improvisados para esta actividad, que ya empieza a ser tradición en Avilés.

"Yo hago fútbol y no lo cambio por nada", sentenció Nathan García, que se encontraba con sus padres y su hermano viendo alguna de las actividades que se desarrollaron en las calles. Su hermano pequeño, Kenneth García, ha seguido sus pasos. "Yo empecé a los cinco años y él a los cuatro", señaló el mayor de los dos. A ellos nadie les tiene que convencer para que hagan deporte, como muchos de los niños y niñas que se encontraban viendo las exhibiciones y también participando en ellas.

Aquellos que todavía no practican ningún deporte tuvieron muchos para elegir ayer: boxeo, tiro con gomeru, ajedrez, natación máster, karate, judo, defensa personal, zumba, gimnasia rítmica, tiro con arco, atletismo, balonmano, atletismo, baloncesto, piragüismo, voleibol, rugby, baloncesto en silla de ruedas, tenis de mesa, natación sincronizada, fútbol, fútbol sala, tonificación, hipopresivos, pilates, escalada, patín en línea freestyle y tekwondo. "Yo no hago deporte, pero bueno, para ver me gusta el karate", afirmó la pequeña Daphne San Martín, que se debatía en la plaza de España entre el tatami del kárate y la gimnasia rítmica, mientras veía las exhibiciones que realizaban en ese momento el club Karate Avilés y el Gimnasia Rítmica Corvera.

Cada año, el Ayuntamiento busca a un deportista con una carrera dilatada para que se dirija a los participantes en el día del deporte urbano. En esta ocasión fue el exjugador de baloncesto Anicet Lavodrama el que se dirigió a todos en diferentes puntos de la ciudad, como en la cancha de baloncesto del Quirinal, donde se iba a celebrar un trofeo. "Los valores del deporte te hacen querer ser mejor. Por ejemplo, cuando supe hacer una bandeja con la mano derecha, le pedí a mi entrenador que me enseñara con la izquierda. Eso es lo que hago en todos los aspectos de mi vida, esforzarme por ser mejor", explicó el centroafricano, que estudió en Estados Unidos y jugó en varios equipos de la ACB como el Juventud de Badalona.