El detenido por matar a Paloma Barreto, a prisión, y la Policía busca el cuchillo

Alysson O., transformista brasileño de 24 años, ingresó ayer en el centro penitenciario de Asturias como presunto autor del homicidio de su compatriota Paloma Barreto, una mujer transexual de 38 años que recibió dieciocho puñaladas, una al menos de mortal necesidad que le perforó la arteria aorta con un cuchillo largo en una casa de citas ubicada en el número 62 de la calle La Cámara. El joven negó los hechos ante la magistrada del Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Avilés, que decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza. Mientras, continúan las pesquisas. Según ha podido saber este periódico, la Policía Nacional no ha localizado el arma homicida.

El detenido negó haber visto el cadáver que halló la limpiadora del piso el sábado alrededor de las cuatro de la tarde -víctima y supuesto agresor tenían alquiladas habitaciones el mismo día y en el mismo piso, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA- y aseguró que partió en dirección a León, donde fue detenido el domingo. "Fue a León el viernes por la noche", según explicó su letrada, la ovetense Laura María Riesgo. No fue casualidad la elección del destino. La abogada indicó que Alysson O. tenía su residencia fija en la capital leonesa. Si bien, al igual que Paloma Barreto, que tenía su domicilio en Alicante, se movía por todo el país mediante el "sistema de plazas", como se llama al alquiler de habitaciones para servicios sexuales.

El joven brasileño manifestó ante la jueza asimismo que no mantenía ningún tipo de relación sentimental con la víctima: "No eran pareja, tenían una relación laboral, cada uno con sus clientes, y se conocían desde hacía poco tiempo del mundo de la prostitución. Pero no tenían una relación amorosa", precisó la letrada a la salida del juzgado. Alysson O. llegó en un coche policial alrededor de las diez de la mañana al Juzgado. Vestía pantalón rosa, camiseta blanca y un jersey anudado al cuello. Aunque utiliza gafas, ayer iba sin ellas.

Alysson prestó declaración pasado el mediodía con la ayuda de un intérprete, un hombre guineano, y fue alrededor de las tres de la tarde cuando la jueza ordenó su ingreso en prisión. "Dicen que hay pruebas suficientes", manifestó la letrada ovetense, que por el momento no tiene acceso al auto al estar decretado el secreto de sumario por el juzgado de instrucción número 2 de Avilés, que será el encargado del caso.

En la orden de ingreso en prisión también ha influido que Alysson O. es una persona irregular sin pasaporte "con bastante riesgo de fuga". La letrada no descarta recurrir dicha orden en los próximos días, una vez que tenga acceso al expediente completo de su cliente. Alysson O., ayer aparentemente tranquilo, solicitó asistencia médica el martes por una crisis de ansiedad, según su letrada.

La trabajadora de la limpieza que halló el cuerpo de Paloma Barreto el pasado sábado presenció una terrible escena, cuando aún no habían pasado ni veinticuatro horas del trágico fallecimiento. El cadáver yacía en el suelo, desnudo, boca abajo y con notables puñaladas, tres graves que le perforaron la aorta, los pulmones y el corazón y también heridas en nalgas y la espalda. Nada más ver la escena, la empleada del hogar, de nacionalidad húngara, telefoneó a la Policía Nacional. Todo bajo un charco de sangre.

En el escenario del crimen, los policías que acudieron momentos después del hallazgo del cadáver encontraron diversos objetos empleados en juegos sexuales, tales como fustas, esposas y otros. La Policía Científica tomó huellas y recabó pruebas el sábado, el domingo y también el lunes, todo para esclarecer un suceso que contó con la colaboración de la Policía Nacional de León, que detuvo a Alysson el domingo, previo a las 72 horas que pasó en la comisaría de la calle Río San Martín de Avilés, antes de ver la magistrada del Juzgado número 3 de Avilés, que decretó ayer su entrada en prisión.