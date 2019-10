Los vecinos y comerciantes piden medidas contra el vandalismo en las zonas de ocio

De Sabugo al Carbayedo, los vecinos y comerciantes exigen al gobierno local que adopte medidas contra el incivismo en las zonas de ocio. Orines en los portales, vómitos, gritos que impiden el descanso nocturno, daños en el mobiliario urbano y peleas al amanecer son el pan de cada fin de semana para los vecinos del centro urbano, donde están los locales de copas de Avilés que abren hasta altas horas. "La policía responde, pero no previene los altercados", critica un vecino del Carbayedo, que agrega: "Si llamas a la Policía Local advirtiendo de que hay cincuenta personas bajo tu ventana pegando gritos no hacen nada, solo acuden cuando hay peleas y eso es inadmisible". Los vecinos y empresarios de la zona de Sabugo coinciden con los del Carbayedo: "Estamos hartos de la movida de los fines de semana".

En el barrio marinero de Avilés los vecinos y comerciantes tienen puestas sus esperanzas en las nuevas cámaras de control del tráfico que el Ayuntamiento instalará en la confluencia de Carreño Miranda con Emile Robin, en las proximidades del epicentro de la movida noctura de Sabugo. "Esto cada día se está poniendo peor", advierten los vecinos, que hacen alusión a problemas de ruidos, peleas y actos vandálicos. La cámara de Carreño Miranda se instalará como parte del paquete de actuaciones contratadas por el Ayuntamiento que también incluyen la puesta en servicio de un dispositivo de iguales características en el cruce de La Muralla con Pedro Menéndez, la colocación de un bolardo de control de tráfico en la calle San Bernardo y la instalación de un semáforo con cuenta atrás en la calle del Muelle hacia el paso a nivel de Larrañaga.

Pese a que las cámaras de circuito cerrado tienen como objetivo la vigilancia de los bolardos que regulan la entrada de vehículos a las zonas peatonales, los vecinos tienen la esperanza de que también puedan ser utilizados para resolver algunos actos de vandalismo que se suceden cada fin de smeana. "Aquí la cosa cada vez se está poniendo peor. El ambiente en la calle es cada vez peor", se queja Andrés López, vecino de la zona, que cree que Sabugo es ahora "un poco menos seguro". "Vas por la calle y no ves más que borrachos tirados por los bancos, personas gritando, basura por las esquinas, vomitonas... Es una vergüenza", clama, y puntualiza: "Así, si roban a alguien o pasa algo, pueden identificar al culpable".

Lo mismo opina María Antonia López, quien a veces reconoce sentir "miedo" cuando sale de su domicilio, en pleno corazón del barrio. "El otro día iba a comprar el pan y un hombre que me pidió dinero se puso a insultarme. Lo pasé muy mal. No sabes si te van a hacer algo. Esto antes no pasaba", relata con agustia la avilesina, quien cree que las cámaras "siempre podrán ayudar". "Oye, nunca se sabe. Para la Policía pueden ser una ayuda, y eso siempre está bien", anota la parroquiana, que señala al centro de día de transeúntes como principal foco de la problemática. "Desde que lo abrieron han crecido los problemas".

Pero los problemas en Sabugo no sólo se producen por el día. También hay quejas del ambiente por las noches. Especialmente en la esquina de Carreño Miranda con La Estación, un hervidero de adolescentes los fines de semana. "Son críos, pero beben y se pasan de listos. A veces vacilan o tratan de intimiadar a algún viadante, otras tiran vasos de cristal contra el suelo o contra escaparates... y, de manera cada vez de manera más frecuente, hay peleas", critica Jesús Gómez, quien considera que lo que necesita el barrio es "más presencia policial". "Lo de las cámaras no creo que sirva en realidad para nada. Además, no veo muy bien que tengamos que estar controlados", augura.

Comerciantes y hosteleros también tienen esperanzas de que ayude a bajar la temperatura en la zona. "Nos parece perfecto que pongan cámaras. Cuantas más mejor. Aquí cada vez hay más problemas. Si las pueden utilizar para resolver algún caso o sirven para disuadir alguna gamberrada, bienvenido sea", aplaude la hostelera Begoña Redondo, que concluye: "Si van a ayudar, sea más o menos, siempre será bueno. El que no quiera las cámaras, será porque algo tiene que ocultar. A mí me parece maravilloso".

En El Carbayedo los vecinos también urgen al gobierno local que adopte medidas a más no tardar: "Es necesaria mayor vigilancia policial, y si no que se lleve Mariví (alcaldesa de Avilés) a los cantamañanas de los 'after' bajo su ventana un par de fines de semana a ver qué opina", concluyen. Ayer cayó una nueva gota en el vaso de la paciencia vecinal.