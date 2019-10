Pérez Reverte responde a la líder de Cambia Avilés: "Se le ha olvidado llamarnos también fascistas"

Arturo Pérez Reverte contestó a la líder de Cambia Avilés, Tania González, tras la crítica que realizó la edil del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Avilés al miembro de la Real Academia Española y a Mario Vargas Llosa, a quien tachó de "machistas" y "misóginos", después que el consistorio avilesino premiara a los mejores lectores de la red municipal de bibliotecas con obras de estos dos autores.





"Me admira la inteligente perspicacia de la intelectual de Tania González", comenzó diciendo Pérez Reverte. "La veo en baja forma, corta de epítetos. No remata del todo", prosigue el periodista. "Se le ha olvidado llamarnos también fascistas", zanjó sobre el asunto el escritor.





Me admira la inteligente perspicacia de la intelectual @TaniaGonzalezPs, pero la veo en baja forma, corta de epítetos. No remata del todo. Se le ha olvidado llamarnos también fascistas.https://t.co/kkAjs71J7x — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 26, 2019

La crítica de concejala de Cambia Avilés, la confluencia entre Podemos e Izquierda Unida en el consistorio avilesino, vino a raíz de una entrega de premios de la red de bibliotecas municipales de Avilés a los mejores lectores en lo que va de curso. Los galardones sirvieron para reconocer las ansias literarias de 14 personas, tres niñas y seis niños de entre cinco y 14 años que superaron en lo que va de 2019 los 80 libros prestados, además de cinco adultos que sobrepasaron los 120 documentos extraídos de la red municipal.Mientras que los niños recibieron como presente libros infantiles, a los adultos se les premió con "Sidi", la última novela de Pérez Reverte; "Tiempos Recios", de Vargas Llosa; y "Lluvia Fina", de Luis Landero. Tania González también afeó al Ayuntamiento de Aviles que no escogiera ningún libro firmado por una mujer para la ocasión."Habiendo tantas mujeres escritoras como hay y de las que podíamos regalar muchos libros...", lamentó González. "Esperamos que no vuelvan a ocurrir situaciones como ésta por el día de las Bibliotecas porque la igualdad tiene que estar en todas partes y en la lectura también", zanjó la edil de Cambia Avilés,con cinco concejales en el Ayuntamiento.Como era de esperar, la respuesta de Pérez-Reverte a la líder la oposición en Avilés ha generado un gran impacto en Twitter. En pocos minutos, el comentario del escritor atesora decenas de respuestas, 175 retuits y 642 me gusta.