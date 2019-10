Jesús Sanz: "Es la hora de los laicos, se acabaron los curas que lo hacían todo"

El exarzobispo de Oviedo Gabino Díaz Merchán le confesó en alguna ocasión al actual titular de esa dignidad, Jesús Sanz Montes, que todos los años tenía que hacer frente a un problema: a qué parroquias destinar a la docena de curas que se ordenaban, de media, en Asturias. "Mi problema es justo el contrario: no tengo curas que enviar a las parroquias", comentó ayer Sanz Montes, en San Juan de Ávila, en un receso de la visita que realizó en el marco de la gira que ha iniciado el titular de la diócesis por las tres vicarías asturianas para escuchar las preocupaciones del clero y centrar los objetivos del año venidero, fundamentalmente fortalecer el proceso iniciado para constituir las unidades pastorales (agrupaciones de parroquias afines para compartir recursos).

"De momento, hay menos curas. Esa es la realidad. Pero hemos descubierto que de esa necesidad se puede hacer virtud, hemos visto que la Iglesia no la tienen por qué hacer solo los sacerdotes, que tenemos que contar con los laicos y con otros religiosos. Antes el cura lo pensaba todo, lo decidía todo y lo hacía todo; ese tiempo ha acabado, es la hora de la sidonalidad en la que tanto insiste el Papa Francisco; es la hora de hacer el camino todos juntos", reflexionó el Arzobispo.

El mensaje de Jesús Sanz al clero de la vicaría no deja lugar a muchas interpretaciones: "El proceso emprendido de constitución y puesta en funcionamiento de las unidades pastorales no es reversible ni coyuntural, no es un 'impasse'. Este es el camino y no vamos a salirnos de él. Las unidades pastorales son un descubrimiento fruto de la experimentación de un apuro -la falta de sacerdotes- y lo que hemos aprendido del mismo es que la Iglesia tiene que ser así, participativa y solidaria, no como estaba planteada anteriormente", ahondó el Arzobispo.

Precisamente el arciprestazgo de Avilés, antes con Vicente Pañeda a la cabeza y ahora con José Manuel Viña, es alumno aventajado de la teoría de las unidades pastorales. A Jesús Sanz Montes no le dolieron prendas en reconocerlo: "En este Arciprestazgo se ha hecho mucho en poco tiempo para definir y articular el mapa de unidades pastorales. Sin duda, la comunidad cristiana comarcal está en el buen camino, en el camino a seguir".

Sanz Montes asume que el cambio de mentalidad "no es fácil" y por eso comprende las reticencias ocasionales que surgen al plantearse la puesta en marcha de las unidades pastorales. A este respecto, manifestó: "Hay que cambiar un chip mental y eso puede ser difícil tanto para los curas como para los laicos. Hay quien teme perder la parroquia, cuando en realidad no se trata de eso sino de gestionarla de otra manera. Hay que unificar recursos (catequéticos, económicos, de ayuda social...) y hay que acostumbrarse a que ciertas celebraciones ya no van a ser exclusivas de una parroquia sino compartidas con hermanos de otras vecinas".

El Arzobispo llegó a admitir que con el primitivo modelo de organización parroquial, "nos ignorábamos, pero no por maldad sino porque cada cual tenía sus necesidades cubiertas en su propia casa y no había, por tanto, estímulo alguno para salir del nido. No teníamos la necesidad de encontrarnos, que es una de las cosas más positivas que traen consigo las unidades pastorales".

En su encuentro con el grupo de sacerdotes que ejerce en la vicaría Avilés-Occidente, el Arzobispo les animó a trabajar para alcanzar los objetivos que tiene marcados la diócesis y les manifestó que constituyen, así como el resto del clero asturiano, un equipo hacia el que solo puede tener palabras de agradecimiento. "Y eso que cuando me comunicaron mi nombramiento como Arzobispo de Oviedo algunas lenguas maledicentes trataron de generarme prejuicios hablándome de que iba a encontrarme con unos sacerdotes díscolos y dinamiteros. Pero llegué, vi, escuché y pasó bien poco tiempo hasta que me di cuenta de que nada de lo que me habían dicho tenía fundamento", confesó.