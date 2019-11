"El PSOE nos está tomando el pelo con el Conservatorio", protesta Llamazares (PP)

La negociación para crear la plaza de dirección del Conservatorio Julián Orbón y dotar de estabilidad a la plantilla del centro de enseñanzas musicales ha desencadenado un polvorín en la oposición. "Nos están tomando el pelo con el Conservatorio", protestó ayer la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares, que dijo conocer por LA NUEVA ESPAÑA la propuesta que el PSOE remitió a Cambia Avilés (CA) el viernes de la semana pasada. "Tengo un enfado tremendo. Ayer (por el jueves), el gobierno local me negó que esa propuesta fuese real y hoy me la encuentro reproducida en el periódico", protestó.

Llamazares ve una "falta de respeto" cómo se están sucediendo los acontecimientos. "Se está jugando a enredar a la oposición, con un planteamiento distinto a cada uno y no sé a donde se quiere llegar con todo esto. Me negaron que hubiese ninguna propuesta del equipo de gobierno a Cambia Avilés ni a ningún otro grupo de la oposición", señaló.

Así hizo referencia al escrito que remitió el PSOE a Cambia Avilés el 15 de noviembre, cuando el Pleno tenía previsto votar la creación específica de una plaza de director, una decisión que acabó aplazada. El jueves, Llamazares se reunió con el gobierno local para aclarar dudas sobre el asunto del Conservatorio. "Pregunté expresamente por esa propuesta de acuerdo y me dijeron que no había nada, que no era cierto. Y me encuentro el documento en la prensa, con el nombre de Manuel Campa y de Tania González (portavoces del PSOE y Cambia, respectivamente). Están tomándonos el pelo", prosiguió.

Los populares, que desde el primer momento rechazaron apoyar la propuesta inicial de Cultura para crear la plaza de dirección del Conservatorio, lo ven cada vez más negro: "Buscan nuestra abstención, pero la desconfianza es hoy infinitamente mayor".