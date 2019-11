Doscientas voces para aplacar la lluvia

"Avilés romántico" es uno de los temas más versionados por las agrupaciones musicales que se apuntan cada año al veterano Certamen Coral "Villa de Avilés", que ayer celebró su primera sesión en la Casa de Cultura y que hoy seguirá con las categoría infantil (12.00 horas) y descubrirá a los galardonados: casi doscientos músicos de seis coros y cinco comunidades autónomas.

Los arreglos de "Avilés romántico" los hizo hace años el compositor Pedro Braña y cada una de sus notas recorren el ser y la nada de los nacidos a orillas de la ría. Los cantantes del Obradorio Vocal "A Vila" fueron anoche los que subieron al escenario para dar nueva forma al popular tema local. "Los participantes tienen obligación de interpretar un tema relioso y otro asturiano. Estamos en Asturias", recalcó María Coto, la secretaria de la Coral Avilesina, la entidad que lleva 36 años organizando un concurso clásico de los otoños. "Esta vez Santa Cecilia ha mandado demasiado lluvia y lo estamos pagando: la venta de entradas ha sido floja", reconoció Coto.

Los organizadores tienen mucha experiencia. Cada uno de los coros tuvo veinte minutos para interpretar sus cuatro piezas. Jesús Gavito Feliz, Isabel Baigorri Saenz, Enrique Azurza Aramburu, Rubén García Martín y Raimon Romani Cornet fueron el jurado del certamen. Ellos y David Pérez, el director de la Coral Avilesina, que sirvió como secretario de actas. "Si se pasan de veinte minutos, tienen penalización", señaló Coto. Pero hay más criterios para elegir el ganador: "La dificultad del programa elegido, la afinación, el empaste... El ganador del primer premio tiene que obtener 80 puntos sobre cien", explicó Pérez.

Los organizadores decidieron no desvelar a los triunfadores de este año, hasta que no haya acabado el III Festival Coral Infantil (son cinco grupos asturianos los que están citados este mediodía, con un programa que incluye piezas tan heterogéneas como "We will rock you" o "Mocina dame un besín".

La sesión de ayer tarde, como siempre, concluyó con el "Asturias patria querida" y con la entrega de seis recuerdos de Avilés cocinados por la Escuela de Cerámica. "Es que somos de Avilés", concluye Coto.