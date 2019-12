Hallado muerto un vecino de 63 años en su casa de San Martín de Laspra

Un vecino de San Martín de Laspra fue encontrado ayer sin vida en su casa tras dar un familiar la voz de alarma al llevar varios días sin saber nada de él. Las primeras investigaciones apuntan a que la muerte se debió a causas naturales. Poco después de las tres de la tarde de ayer, la llegada a San Martín de Laspra de dos vehículos de la Guardia Civil y otro más de Bomberos de Asturias inquietaron a los vecinos de la parroquia castrillonense. Cuando vieron el vehículo de la funeraria pensaron en lo peor.

El fallecido es un varón de 63 años que llevaba varios días sin ser visto por sus familiares y conocidos, según señalaron ayer fuentes de la investigación. Una hermana del hombre se acercó ayer a primeras horas de la tarde hasta la casa para cerciorarse de que el hombre estaba bien y desde el exterior lo vio sobre la cama, por lo que dio aviso inmediatamente al 112 Asturias. Después, se confirmó el óbito.

A la vivienda llegó una dotación de Bomberos que fueron los encargados de abrir la puerta de la casa y accedieron al interior de la misma. Los servicios sanitarios entraron también a la casa y el médico tras reconocer al hombre certificó su muerte.

El forense y la policía judicial de la Guardia Civil de Avilés se personaron en la vivienda para investigar lo sucedido. Fuentes de la investigación explicaron ayer que, en principio no hay indicios de que "el fallecimiento del hombre se debiera a una muerte violenta". No obstante está abierta la investigación por parte de la policía judicial para determinar las causas de la muerte del vecino y saber cuantos días llevaba sin vida en su vivienda ubicada a pocos metros de Salinas. Los investigadores esperan obtener esa información tras realizarle la autopsia.

"En algunas zonas de San Martín de Laspra las casas están muy separadas. No oí nada, ni siquiera las sirenas, hasta que vi los coches de los bomberos y de la Guardia Civil no pensé que había pasado nada", señaló Eduardo Redondo. Los vecinos que residen junto a la iglesia, en la zona opuesta a la del fallecido no se enteraron de lo ocurrido. "Si fue cerca de Salinas, desde esta zona, no nos enteramos. Aquí nos conocemos casi todos y no sabemos nada, quizás sea una persona que lleva poco tiempo viviendo en San Martín", señalaron un grupo de vecinas extrañadas de no haberse percatado de la presencia de la Guardia Civil en la tranquila localidad.